Ya es un hecho | El Gobierno mueve dos festivos de noviembre y crea fines de semana XL siguiendo la Ley Emiliani. (Imagen: archivo).

Si eres de quienes aprecian el conocimiento de la historia, conoce cuáles son los eventos que han dejado una huella imborrable en el calendario un 27 de julio, desde giros políticos hasta acontecimientos naturales.

Estas son las efemérides del 27 de julio

1867: En Lérida (España) nace el compositor modernista, en concreto en el simbolismo, Enrique Granados. Será conocido principalmente por su obra pianística, especialmente por la suite Goyescas (1911), en la que basará, asimismo, su ópera homónima. (Hace 159 años)

1824: En la ciudad de París, Francia, nace Alejandro Dumas (hijo), dramaturgo y novelista. Tras escribir poesía, el éxito le llegará en 1848 con su primera novela "La dama de las camelias". (Hace 202 años)

1768: Nace en Saint-Saturnin-des-Ligneries (Francia) Charlotte Corday, una joven conservadora Girondina que asesinará al revolucionario francés Jean-Paul Marat el 13 de julio de 1793, mientras se encuentra en el baño. Será juzgada y condenada a muerte por este hecho, siendo guillotinada cuatro días más tarde. (Hace 258 años)

Los eventos más destacados que marcaron la historia (foto:Freepik).

1946: Muere en París (Francia), la escritora y millonaria estadounidense Gertrude Stein, perteneciente al movimiento vanguardista del siglo XX y figura clave del ambiente artístico y literario de su tiempo debido a su enorme personalidad, al papel de mecenas que ejerció en las artes y al hacer de su casa en París un lugar de encuentro intelectual. Sus obras más conocidas son: "Tres vidas" y "Las guerras que he visto". (Hace 80 años)

1844: Fallece en Manchester (Reino Unido) John Dalton, químico y matemático inglés, estudioso de la enfermedad de la visión que padecía, defecto genético consistente en la imposibilidad de distinguir los colores, conocida también como acromatopsia y más tarde llamada daltonismo en su honor. (Hace 182 años)

1564: Muere en Viena, Austria, el emperador Fernando I de Habsburgo, hijo de Felipe el Hermoso y Juana I de Castilla. (Hace 462 años)

1276: Fallece en la ciudad valenciana de Alcira (España) a los 68 años de edad, Jaime I el Conquistador, rey de Aragón de 1213 a 1276 y uno de los más importantes personajes de la Guerra de Reconquista española, artífice de la incorporación de los reinos de Mallorca y Valencia, hasta entonces en poder de los musulmanes de al-Andalus, a los dominios de su Corona de Aragón. Tras su muerte su reino se dividirá entre sus hijos. (Hace 750 años)

Los eventos más destacados que marcaron la historia (foto:Freepik).

La efeméride más importante de este lunes

El evento más importante de los destacados es el nacimiento de Enrique Granados en 1867, ya que su obra pianística, especialmente la suite Goyescas, ha dejado un impacto duradero en la música modernista y la ópera, consolidándolo como una figura clave en la cultura española.