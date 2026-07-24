Ya es un hecho | El Gobierno mueve dos festivos de noviembre y crea fines de semana XL siguiendo la Ley Emiliani. (Imagen: archivo).

Evocar los instantes memorables de la historia es una manera de preservar su vigencia a pesar del transcurso de los años. Por esa razón, resulta fundamental estar al tanto de cuáles fueron los sucesos que marcaron el calendario el 24 de julio .

Estas son las efemérides del 24 de julio

1897: Nace en Atchinson (EE.UU.) Amelia Earhart, americana, pionera de la aviación, primera mujer que cruzará en solitario el Atlántico y ferviente defensora de los derechos de la mujer. Desaparecerá en un vuelo en 1937. (Hace 129 años)

1860: Nace en Ivancine, actual República Checa, Alfons Maria Mucha, cartelista, pintor y artista decorativo checo, cuyos bonitos diseños se caracterizarán por las líneas sinuosas de sus arabescos. Será uno de los artistas más destacados del llamado Art Nouveau. (Hace 166 años)

1802: Nace en Villers Coterens (Francia) Alejandro Dumas padre, escritor francés, que será autor de conocidas obras como "Los tres mosqueteros" o "El conde de Montecristo". (Hace 224 años)

1783: Nace en Caracas (Venezuela) Simón Bolívar, prócer de la independencia latinoamericana frente al dominio español. (Hace 243 años)

1759: En Turín (Italia) nace Victor Manuel I, hijo de Víctor Amadeo III, duque de Saboya y rey de Cerdeña. Se pondrá al frente del ejército de Cerdeña en su enfrentamiento contra los franceses desde 1792 hasta 1796, durante la llamada Guerra de la Primera Coalición. Será coronado rey de Cerdeña en 1802, tras abdicar su hermano Carlos Manuel IV, pero en 1821 será él quien abdicará en favor de su hermano Carlos Félix. (Hace 267 años)

Los eventos más destacados que marcaron la historia (foto:Freepik).

1991: Fallece en Miami (EE.UU.) el escritor polaco-judío-norteamericano, Isaac Bashevis Singer, ganador del Premio Nobel de Literatura en 1978. En la mayoría de sus obras escribió sobre la vida de los judíos de Polonia. (Hace 35 años)

Los eventos más destacados que marcaron la historia (foto:Freepik).

La efeméride más importante de este viernes

El evento más importante destacado es el nacimiento de Amelia Earhart en 1897, ya que se convirtió en una pionera de la aviación al ser la primera mujer en cruzar el Atlántico en solitario y una ferviente defensora de los derechos de la mujer. Su legado continúa inspirando a generaciones, incluso tras su desaparición en 1937.