Si eres de quienes aprecian el conocimiento de la historia, conoce cuáles son los eventos que han dejado una huella imborrable en el calendario un 26 de julio, desde giros políticos hasta acontecimientos naturales.

Estas son las efemérides del 26 de julio

1943: En el hospital del condado de Kent, en Dartford (Reino Unido), se celebra el nacimiento del pequeño Michael Philip Jagger, un saludable varón que llega al mundo en medio del racionamiento y la tensión de la Segunda Guerra Mundial, mientras las portadas de la prensa internacional se saturan con la histórica noticia de la caída del dictador Benito Mussolini en Italia, ocurrida apenas unas horas antes. Con el tiempo, Mick Jagger y su grupo The Rolling Stones, cambiará la historia de la música popular para siempre. (Hace 83 años)

1908: Nace en Santiago de Chile, Salvador Allende, político y presidente constitucional de Chile desde 1970 hasta el golpe de estado de 1973. (Hace 118 años)

1894: El escritor inglés Aldous Huxley, cuya profunda desconfianza en las tendencias políticas y tecnológicas del siglo XX encontrará su expresión en su novela de 1932 "Un mundo feliz", nace en Godalming (Reino Unido). (Hace 132 años)

1875: Nace en Sevilla (España) el poeta español, Antonio Machado, miembro de la Generación del 98, autor de "Campos de Castilla". (Hace 151 años)

Los eventos más destacados que marcaron la historia (foto:Freepik).

1952: En la ciudad de Buenos Aires, víctima de cáncer, fallece a los 33 años, María Eva Duarte de Perón, figura polémica que se ganó la simpatía del pueblo y como primera dama promovió el reconocimiento de los derechos de los trabajadores y peleó por el voto femenino. (Hace 74 años)

1867: En Bamberg, Baviera alemana, fallece Otón I, rey de Grecia desde su nombramiento en 1832 hasta su abdicación en 1862. (Hace 159 años)

1533: Al atardecer es ejecutado a garrote vil en la ciudad de Cajamarca (Perú) el último monarca inca Atahualpa, a pesar de haber cumplido su parte del pacto y pagado una fuerte suma de dinero, en forma de oro y plata, por su propio rescate, tras haber sido condenado del asesinato de su hermano Huáscar. Además se le condena por idolatría, poligamia e incesto y de ocultar un tesoro. Tras su muerte, los ejércitos incas se dispersarán facilitando la conquista del Imperio incaico. Francisco Pizarro nombrará rey a Túpac Hualpa, hermano de Atahualpa, para no perturbar los intereses españoles. (Hace 493 años)

Los eventos más destacados que marcaron la historia (foto:Freepik).

La efeméride destacada del día

El evento más importante destacado es el nacimiento de Michael Philip Jagger en 1943, ya que Mick Jagger, como líder de The Rolling Stones, transformaría la historia de la música popular, influenciando generaciones y estableciendo nuevos caminos en el rock.