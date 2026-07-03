Evocar los instantes memorables de la historia es una manera de preservar su vigencia a pesar del transcurso de los años. Por esa razón, resulta fundamental estar al tanto de cuáles fueron los sucesos que marcaron el calendario el 3 de julio .

Estas son las efemérides del 3 de julio

1888: En Madrid, España, nace el periodista y escritor Ramón Gómez de la Serna, inventor del género literario conocido como greguería, que son textos breves y agudezas semejantes a aforismos, que generalmente constan de una sola frase expresada en una sola línea y que dan una visión personal, de forma aguda y original, de alguna realidad o pensamiento filosófico, humorístico, pragmático, lírico, o de cualquier otra índole, como por ejemplo: "La prisa es lo que nos lleva a la muerte". (Hace 138 años)

1883: Nace en Praga (República Checa) Franz Kafka, escritor influyente de la literatura universal, a pesar de no contar con una obra muy extensa. Será autor de "El proceso", "Carta al padre" y "La metamorfosis", entre otras. (Hace 143 años)

1423: En la localidad francesa de Bourges, nace el que será rey de Francia bajo el nombre de Luis XI, apodado el "Rey Araña" debido a la red de conspiraciones y maquinaciones políticas que tejerá a su alrededor. Hijo y sucesor de Carlos VII, continuará la obra iniciada por su padre, tratando de restablecer la unidad y estabilidad de Francia tras la devastación causada por la guerra de los Cien Años. (Hace 603 años)

Los eventos más destacados que marcaron la historia (foto:Freepik).

1971: A los 27 años de edad, es hallado muerto en la bañera de su piso del Barrio del Marais en París (Francia) el poeta, compositor y cantante estadounidense, vocalista del grupo de rock psicodélico "The Doors", Jim Morrison. (Hace 55 años)

1933: En Buenos Aires, Argentina, fallece Hipólito Yrigoyen, político argentino de la Unión Cívica Radical, presidente de su país en dos ocasiones (1916-1922 y 1928-1930). (Hace 93 años)

Los eventos más destacados que marcaron la historia (foto:Freepik).

La efeméride más importante de este viernes

El evento más importante destacado es el nacimiento de Ramón Gómez de la Serna en 1888, ya que es el inventor de la greguería, un género literario único que combina brevedad y agudeza para ofrecer visiones originales sobre la realidad, impactando así la literatura con su forma innovadora de expresar pensamientos filosóficos, humorísticos y líricos.