En esta noticia El convenio se puede ratificar en cualquier momento

La American Chamber of Commerce (AmCham) aseguró que el Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) seguirá vigente al menos una década, y es prácticamente un hecho que el acuerdo se renueve por 16 años antes de que se venza ese plazo, aseguró Pedro Casas Alatriste, vicepresidente ejecutivo del organismo.

Imagen creada por IA

En conferencia de prensa, el representante de las empresas estadounidenses en el país mencionó que México y Estados Unidos han evolucionado su relación económica en los últimos 30 años y pasó de ser un intercambio de productos a convertirse en una plataforma regional de producción, al tiempo que el Plan México y la política económica de Donald Trump se parecen mucho.

Ambas, dijo el directivo, buscan reindustrializar sus economías, la proveeduría regional y reducir su dependencia de otras economías.

En este sentido, el T-MEC debe contar con estímulos para que el sector privado invierta en desarrollar las cadenas de proveeduría y ese es uno de los puntos que busca la revisión del T-MEC, comentó Casas Alatriste.

Un incentivo podría ser que México y Estados Unidos impongan aranceles idénticos al resto del mundo para que las empresas inviertan en las cadenas de proveeduría y ambos países ganen competitividad.

Además, comentó que el proceso de revisión no implica la suspensión del acuerdo, sino que representa que el acuerdo sigue vigente en los términos actuales, pero se están ajustando 14 temas de interés para Estados Unidos con el objetivo de hacer ajustes

“Es una revisión, no una renegociación, porque el Gobierno de Estados Unidos no quiere que los cambios pasen por el Congreso de la Unión, por lo que el resultado de las elecciones de noviembre en ese país no afectarán el acuerdo”, dijo Casas Alatriste.

Además, recordó que el T-MEC es el acuerdo que ha generado mayor apoyo bipartidista en Estados Unidos.

El convenio se puede ratificar en cualquier momento

Pedro Casas Alatriste dijo que la revisión del T-MEC puede terminar en cualquier momento, y en ese sentido, una vez que concluya el tratado se puede renovar por los próximos 16 años.

“En cualquier momento, las partes pueden decidir extender el acuerdo 16 años. El escenario óptimo para México es que se reduzcan los aranceles y se extienda el acuerdo. El punto medio aceptable para el sector privado es uno en el que en materia de aranceles reciba un trato preferencial respecto al resto del mundo, y que ese trato abone a la competitividad de México”, comentó Pedro Casas Alatriste,

El segundo factor es que exista certeza en los procesos de revisión, añadió.

En este sentido, el vicepresidente ejecutivo de la AmCham comentó que todavía es muy pronto para medir si existirá un freno en la inversión empresarial de México.

Sin embargo, recordó que existen industrias como la acerera, la de aluminio y la automotriz que ya tienen cuotas arancelarias altas, que se verían afectadas hasta que se resuelvan los problemas que frenan la eliminación de las tarifas.