Confirman nuevo festivo para el 26 de diciembre y lo disfrutarán 8 millones de personas en todo el país.

Si eres de quienes aprecian el conocimiento de la historia, conoce cuáles son los eventos que han dejado una huella imborrable en el calendario un 1 de julio, desde giros políticos hasta acontecimientos naturales.

Estas son las efemérides del 1 de julio

1961: Nace en Sandringham (Reino Unido), la princesa Diana de Gales, consorte (1981-96) del Príncipe Carlos de Inglaterra y madre de los príncipes William y Harry. (Hace 65 años)

1909: En Montevideo, capital de Uruguay, nace el escritor y periodista Juan Carlos Onetti. En 1993, un año antes de su muerte en el exilio de Madrid, publicará su última novela, "Cuando ya no importe", que será considerada su testamento literario. (Hace 117 años)

1903: La pionera británica de la aviación, Amy Johnson, nace en la ciudad de Kingston upon Hull (Inglaterra, Reino Unido). Obtendrá la licencia de piloto en 1929 y en 1930, será la primera mujer que volará sola desde Inglaterra hasta Australia, 17.600 kilómetros, a bordo de un De Havilland Gipsy Moth, convirtiéndose en una de las mujeres más influyentes e inspiradoras del siglo XX. Morirá en 1941 de manera misteriosa durante una misión en la segunda guerra mundial. (Hace 123 años)

1804: Nace en Paris, Francia, la escritora George Sand, seudónimo de Amandine Aurore Lucile Dupin, baronesa Dudevant, que mantendrá una larga relación con Frédéric Chopin. (Hace 222 años)

1646: En Leipzig, Alemania, nace Gottfried Leibniz, filósofo y matemático alemán, que descubrirá el cálculo infinitesimal y el sistema binario, base de la computación actual. (Hace 380 años)

1481: En Nyborg, Dinamarca, nace Cristian II, que será el último Rey de Dinamarca y Noruega (1513 - 1523) y de Suecia (1520 - 1521) bajo la Unión de Kalmar. Emprenderá reformas en favor de la burguesía y fomentará el protestantismo en Dinamarca, lo que producirá la reacción y enemistad por parte del alto clero y la nobleza que concluirá con su derrocamiento en 1523 a manos de su tío Federico I. Se verá obligado a exiliarse y en 1532 intentará recobrar la corona, siendo apresado y recluido en castillos hasta su muerte en 1559. (Hace 545 años)

1268: En Fontainebleau, Francia, nace el que reinará como Felipe IV y que será rey de Francia de 1285 a 1314 y de Navarra, de 1284 a 1305, perteneciente a la dinastía de los Capetos. (Hace 758 años)

Los eventos más destacados que marcaron la historia (foto:Freepik).

2004: En Los Ángeles (EE.UU.) fallece Marlon Brando, actor. Dos oscars: 1954 y 1972. (Hace 22 años)

1884: En Chicago (EE.UU.) fallece a los 46 años de edad Allan Pinkerton, detective privado norteamericano de gran reputación. (Hace 142 años)

1872: A los 62 años de edad, fallece en Berna (Suiza) el revolucionario y escritor ruso Mijail Alexandrovich Bakunin, que elaboró la teoría del anarquismo, es decir, la abolición de cualquier forma de autoridad gubernamental. (Hace 154 años)

Los eventos más destacados que marcaron la historia (foto:Freepik).

La efeméride destacada del día

El evento más importante es el nacimiento de la princesa Diana de Gales en 1961, ya que se convirtió en un ícono global por su trabajo humanitario y su influencia en la familia real británica, así como en la vida pública y cultural contemporánea.