El dólar canadiense presenta una cotización de 12.3 pesos mexicanos en la sesión de apertura de mercados en México este viernes, 3 de julio de 2026, cifras que indican que

En relación al precio del día anterior, la moneda bajó un 0.34%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.32 pesos y un mínimo de 12.32 pesos.

En la última semana, el Dólar canadiense retrocedió -0,42% y en el último año acumuló una caída de -7,16%, reflejando una tendencia bajista.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pixabay).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar canadiense en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días el Dólar canadiense mostró sesgo alcista: tres alzas iniciales, corrección puntual, fase mixta con un bache de dos jornadas, repunte en los días 8 y 9 y leve caída final; el balance neto es positivo.

En los últimos doce meses, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 13.2 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.2 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Dólar canadiense en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana, con un 3.98%, indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 7.29%.

La cotización del Dólar canadiense hoy presenta una tendencia positiva, ya que el dato de 1 muestra un aumento en comparación con los días anteriores. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda canadiense en relación con otras divisas.

Este aumento puede ser el resultado de factores económicos favorables en Canadá, como un crecimiento en las exportaciones o un aumento en los precios de las materias primas. Sin embargo, es importante seguir monitoreando la situación para comprender si esta tendencia se mantendrá a largo plazo.

¿Dónde comprar dólar canadiense en México de forma segura?

para finalizar, al cambiar divisas en México busca casas de cambio y bancos autorizados por la CNBV, evita a cambistas informales en la calle o en aeropuertos con tipos poco favorables y compara el tipo de cambio y comisiones con fuentes confiables como el Banco de México. Solicita y conserva tu comprobante, verifica el monto antes de retirarte y realiza las operaciones en horarios y zonas seguras.

para finalizar, si usas cajeros automáticos, elige los de bancos reconocidos y rechaza conversiones dinámicas que ofrezcan fijar el tipo en tu moneda de origen, ya que suelen encarecer la operación. Mantén discreción con el efectivo, lleva solo lo necesario en denominaciones pequeñas, no compartas datos personales innecesarios y revisa que los billetes recibidos no presenten anomalías.

¿Dónde cambiar billetes de dólar viejos o dañados?

El Banco Central de México (Banxico) indicó en su sitio web que, para cambiar dólares deteriorados y antiguos, es necesario acudir a una casa de cambio y consultar acerca de la admisibilidad de los billetes, dado que la institución no lleva a cabo esa operación.

Por otro lado, el banco afirmó que puede consultarse sobre la valides del billete o moneda en la página de La Oficina de Grabado e Impresión de Estados Unidos.