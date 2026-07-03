El euro cotiza a 19.96 pesos mexicanos en el mercado de divisas durante la sesión de apertura de este viernes, 3 de julio de 2026.Esta cifra evidencia que

En relación al precio del día anterior, la moneda bajó un -0.05%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 19.98 pesos y un mínimo de 19.96 pesos.

El euro avanzó 1.40% en la última semana, pero retrocedió -8.55% en el último año, indicando un repunte reciente dentro de una tendencia anual bajista.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pixabay).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Euro en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días, la cotización del Euro mostró un sesgo alcista con vaivenes: empezó con una caída, siguieron dos subidas, alternó movimientos, encadenó tres alzas y cerró con una corrección, dejando un saldo neto positivo.

En el último año, el Euro ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 21.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 19.8 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Euro en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 2.34%, es menor que la volatilidad anual del 5.59%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Euro hoy presenta una tendencia positiva, ya que el dato de -1 es positivo. Esto indica que en comparación con los días pasados, la moneda ha tenido un incremento en su valor, mostrando una recuperación frente a otras divisas.

En los días anteriores, la tendencia también era favorable, aunque con fluctuaciones menores. La estabilidad en el crecimiento del Euro sugiere una confianza creciente en la economía de la zona euro.

Esta tendencia positiva podría estar impulsada por factores como el aumento de la actividad económica y las decisiones de política monetaria del Banco Central Europeo.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pexels).

¿Dónde comprar euro en México?

En México, las personas que deseen obtener o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano.

A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

¿Qué es el SPID y para qué sirve?

El Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un sistema de pagos que permite llevar a cabo transferencias electrónicas en moneda estadounidense entre cuentas de depósito en la República Mexicana, correspondientes a personas morales que tengan su domicilio en territorio nacional.

Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los usuarios sobre los montos de las transferencias.