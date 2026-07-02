Confirman nuevo festivo para el 26 de diciembre y lo disfrutarán 8 millones de personas en todo el país.

Recordar los momentos destacados de la historia es una forma de mantener su relevancia a pesar del paso del tiempo. Para que los acontecimientos importantes de nuestro país y el mundo no queden en el olvido, conoce cuáles son las efemérides del 2 de julio.

Estas son las efemérides del 2 de julio

1925: Nace en Onalua (actual República Democrática del Congo) Patrice Lumumba, líder anticolonialista africano, que se convertirá en el primero en ocupar el cargo de Primer Ministro de la República Democrática del Congo, entre junio y septiembre de 1960, tras la independencia de este país como colonia belga. (Hace 101 años)

1877: En Calw, Alemania, viene al mundo el escritor nacionalizado suizo Herman Hesse, que seguirá la línea del romanticismo alemán interpretando al mismo tiempo los problemas de la sociedad moderna. Su obra se caracterizará por la inquietud del ser humano en busca de su propio destino. Entre sus libros caben destacar "Demian" (1919), "Sidharta" (1922) y "El lobo estepario" (1927). (Hace 149 años)

Los eventos más destacados que marcaron la historia (foto:Freepik).

1977: Muere en Montreaux, Suiza, el escritor estadounidense, de origen ruso Vladimir Nabokov, autor en 1955 de "Lolita". (Hace 49 años)

1937: Desaparecen con su avión en el Océano Pacífico, mientras realizaban un viaje de circunnavegación en su etapa entre Nueva Guinea e Isla de Howard, la aviadora y pionera americana Amelia Earhart, de 30 años y su copiloto Frederick Noonan. Según los operadores de radio, que recibieron una trasmisión minutos antes de perderla, Earhart les alertó de la escasez de combustible en los depósitos. Amelia, una mujer avanzada en el campo de la aviación, fue en 1928 la primera fémina en sobrevolar el Océano Atlántico, que cuatro años más tarde cruzaría en solitario. Fue, asimismo, defensora de los derechos de la mujer. Su desaparición causa un gran estupor en gran parte del planeta. (Hace 89 años)

1915: En su exilio dorado de París, (Francia), muere el general conservador y expresidente mexicano Porfirio Díaz. (Hace 111 años)

1843: Fallece en París (Francia) Christian Friedrich Sammuel Hahnemann, médico alemán considerado el fundador de la homeopatía. Se vio obligado a dejar su país e irse a Francia ante la incomprensión de los suyos. (Hace 183 años)

1566: Muere en Salon-de-Provence, Francia, Michel de Nostradamus, matemático y astrólogo francés conocido por sus profecías. (Hace 460 años)

Los eventos más destacados que marcaron la historia (foto:Freepik).

La efeméride destacada del día

El evento más importante entre los destacados es el nacimiento de Patrice Lumumba en 1925, ya que fue un líder anticolonialista clave que se convirtió en el primer Primer Ministro de la República Democrática del Congo tras su independencia. Su figura marcó un hito en la lucha por la autodeterminación en África y simboliza la resistencia contra el colonialismo.