Ya es un hecho | El Gobierno mueve dos festivos de noviembre y crea fines de semana XL siguiendo la Ley Emiliani. (Imagen: archivo).

Cada jornada del almanaque es distinguible por sucesos significativos que han dejado una marca en la historia. Por ello, es imprescindible rememorar cuáles fueron las efemérides que tuvieron lugar un 23 de julio.

Estas son las efemérides del 23 de julio

1892: Nace en Harar (Abisinia, actual Etiopía) Haile Selassie, último emperador de Etiopía de 1930 a 1974, considerado por muchos Rastas como el Mesías, que tratará de modernizar el país y dirigirá la corriente principal de la política africana. (Hace 134 años)

1888: En Chicago (EE.UU.) nace el guionista, historiestista y escritor estadounidense de novela negra Raymond Chandler, creador del detective privado ficticio Philip Marlowe."El largo adiós" de 1953, será considerada su mejor novela. (Hace 138 años)

Los eventos más destacados que marcaron la historia (foto:Freepik).

2011: Encuentran el cadáver de la cantante británica Amy Winehouse en su domicilio de Londres, que se une al Club de los 27, los artistas muertos con 27 años. (Hace 15 años)

1999: Fallece en su palacio de Rabat, Marruecos, el rey Hasan II, figura clave en la creación del Estado tras obtener la independencia de Francia y España en 1956. En 1961, al morir su padre, subió al trono y gobernó su país durante 38 años en los que instituyó reformas sociales y económicas buscando una mayor unión con los países musulmanes del norte de África. (Hace 27 años)

1932: Atormentado por fuertes depresiones, se ahorca en su residencia de Guarujá (Brasil) a los 59 años de edad el ingeniero brasileño pionero de la aviación y constructor de dirigibles Alberto Santos Dumont. En 1897 había realizado su primer intento de ascenso en un globo en París. En 1901 ganó un premio por volar su dirigible, con motor de gasolina, entre Saint-Cloud y la Torre Eiffel. (Hace 94 años)

1885: A los 63 años de edad fallece en Mount McGregor (EE.UU.) el general, político y antiguo presidente de los Estados Unidos, durante dos mandatos, Ulysess S. Grant. (Hace 141 años)

1757: Muere en Madrid, España, Domenico Scarlatti, músico barroco italiano y excelente clavecinista conocedor de la técnica instrumental. A lo largo de su vida ha compuesto casi 600 sonatas para tecla. (Hace 269 años)

Los eventos más destacados que marcaron la historia (foto:Freepik).

La efeméride destacada del día

El evento más importante es el nacimiento de Haile Selassie en 1892, ya que fue el último emperador de Etiopía y un líder clave en la modernización del país, además de ser considerado un Mesías por el movimiento Rasta, influyendo en la política africana de su época.