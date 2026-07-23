En el transcurso de este miércoles, 22 de julio de 2026, el Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) notificó sobre un nuevo sismo en el país. En esta oportunidad, el movimiento telúrico se registró en Sonora a las 02.01 horas y ha tenido una magnitud de 4.4 en la escala de Richter.

El núcleo de este fenómeno natural se reportó a 115 km al sur de Puerto Peã‘Asco, con una profundidad de 4.3 kilómetros, latitud de 30.306° y una longitud de -113.82°, según la información preliminar compartida por las entidades.

Terremoto de magnitud 4.4 en la escala de richter en sonora (foto: Pixabay).

¿Por qué tiembla tanto en México?

La causa principal de los movimientos sísmicos que ocurren en México es su posición geográfica, debido a que está situado sobre las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera .

¿Se pueden predecir los terremotos?

A pesar de que se han llevado a cabo intentos a nivel mundial, no se ha verificado que alguna organización o persona haya sido capaz de prever los terremotos de forma eficaz, respaldado por la ciencia y con una implementación práctica apropiada.

Las recomendaciones para la población

Protección Civil emitió hoy recomendaciones ante sismos: mantener la calma, alejarse de ventanas, cubrirse bajo una mesa resistente y no usar elevadores. Tras el movimiento, evacuar por rutas señalizadas, revisar gas y electricidad y tener lista una mochila de emergencia.