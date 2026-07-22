Rememorar los eventos históricos son una forma de mantenerlos vivos a pesar del paso del tiempo. Por ese motivo, es primordial conocer cuáles han sido los hechos que dejaron una huella en el calendario el 22 de julio .

Estas son las efemérides del 22 de julio

1882: En el estado de Nueva York, EE.UU, nace uno de los más avanzados exponentes del arte del realismo americano, el pintor Edgar Hopper, cuyas obras se caracterizarán por captar verazmente el aislamiento, la soledad y la melancolía del siglo XX en norteamérica. Algunas pinturas célebres suyas son "Habitación de hotel", de 1931 y "Los halcones de la noche", de 1942. (Hace 144 años)

1795: Nace en Tours, Francia, el gran matemático Gabriel Lamé, que será conocido por el estudio de curvas de tipo elipsoidal, llamadas hoy "curvas de Lamé". Morirá en París en 1870. (Hace 231 años)

1478: Nace en la ciudad de Brujas (Bélgica) Felipe I el Hermoso, rey de Castilla de 1504 a 1506 y archiduque de Austria, perteneciente a la Casa de Habsburgo. Es el primer monarca de lo que será una larga dinastía, conocida como de los Austrias, que reinará en territorios españoles sucediendo a la Casa de Trastámara. (Hace 548 años)

Los eventos más destacados que marcaron la historia (foto:Freepik).

1990: Fallece en Cuernavaca (México) el escritor argentino Manuel Puig, autor de "Boquitas pintadas" de 1969 o "El beso de la mujer araña", novela editada en 1976. Su obra estuvo muy influenciada por el cine destacando los personajes femeninos. (Hace 36 años)

1461: Muere en Mehun sur Yevre, el rey de Francia Carlos VII. Luchó contra los ingleses de 1444 hasta 1453, fecha en que logró liberar a su país del dominio inglés. (Hace 565 años)

Los eventos más destacados que marcaron la historia (foto:Freepik).

La efeméride destacada del día

El evento más importante es el nacimiento de Edgar Hopper en 1882, ya que su arte captura de manera auténtica las emociones de aislamiento y melancolía que definieron el siglo XX en Norteamérica, con obras célebres que han dejado una profunda huella en el realismo americano.