La empresa cuenta con un portafolio de más de 1,500 productos bajo marcas como Herdez, Doña María, Del Fuerte, Barilla y McCormick.

Grupo Herdez reportó una caída de 23% en sus ventas durante el segundo trimestre de 2026, afectada principalmente por la implementación de un nuevo sistema de planificación de recursos empresariales (ERP) y un entorno de consumo más débil.

La compañía explicó en su reporte trimestral, que antes de poner en marcha su nueva plataforma tecnológica el pasado 1 de abril, realizó una estrategia de facturación anticipada para reducir los riesgos asociados con la migración, lo que generó un desfase temporal en sus ingresos durante el periodo.

Entre abril y junio, las ventas netas ascendieron a MXN $3,731 millones, mientras que en el acumulado del primer semestre alcanzaron 8,940 millones, una disminución de 3.6% frente al mismo periodo del año anterior.

La migración del ERP cambió el ritmo de facturación

Grupo Herdez señaló que el ajuste en sus ingresos trimestrales respondió principalmente al cambio de sistema operativo, ya que la transición tecnológica modificó temporalmente sus procesos de facturación y distribución.

La empresa indicó que la medida preventiva permitió reducir posibles afectaciones durante la implementación del ERP, aunque tuvo un impacto en los resultados financieros del trimestre. A este efecto se sumó un entorno de consumo más débil.

En el mercado nacional, las ventas retrocedieron 22.6% durante el trimestre. Sin embargo, algunas categorías como puré de tomate, mole y salsas caseras mostraron un mejor desempeño y ayudaron a contener parcialmente la caída.

En el negocio de exportación, los ingresos disminuyeron 26.3%, afectados por un entorno cambiario adverso y mayores presiones competitivas en los mercados internacionales.

A pesar del menor nivel de ventas, la compañía logró mejorar su margen bruto, que aumentó 4.3 puntos porcentuales para ubicarse en 35%, impulsado por una mezcla de productos más rentable, incrementos estratégicos de precios y menores descuentos comerciales.

Sin embargo, la reducción en ingresos afectó la absorción de costos fijos y, junto con un aumento en gastos generales, presionó la rentabilidad operativa. Como resultado, el margen de operación consolidado cerró el trimestre en -2.8%, una contracción de 10.6 puntos porcentuales frente al mismo periodo de 2025.

El margen UAFIDA se ubicó en 2.2%, reflejando el efecto temporal del desfase en ingresos provocado por la implementación del nuevo sistema.

La utilidad neta consolidada fue de MXN $79 millones, una caída de 85.9% anual. Grupo Herdez precisó que este resultado estuvo influido por el tratamiento contable derivado de la desinversión en McCormick de México, por lo que no representa únicamente el desempeño operativo del negocio.

MegaMex muestra mayor resistencia

En contraste, MegaMex, la asociación de Grupo Herdez en Estados Unidos, presentó un desempeño más sólido durante el trimestre.

Aunque sus ventas en pesos disminuyeron por efectos cambiarios, en dólares registraron un crecimiento de 1.1%, impulsadas por la marca Don Miguel y una mayor demanda en el canal de clubes de precio.

Además, la operación incrementó 20.5% su utilidad neta trimestral y reportó mejoras en sus márgenes operativo y UAFIDA.

Grupo Herdez fue fundada en México en 1914 y cuenta con un portafolio de más de 1,500 productos comercializados bajo marcas como Herdez, Doña María, Del Fuerte, Barilla y McCormick.