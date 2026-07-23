En esta noticia El giro en el resultado

El ex Shark Tank Rodrigo Herrera logró nadar en un mar convulso y mantener en la senda positiva la utilidad neta de Genomma Lab, incluso cuando el resto de los grandes rubros de su reporte financiero del segundo trimestre mostraron una contracción.

En los años de mayor popularidad de Shark Tank México, formato en el que Herrera compartió panel con figuras emblemáticas del ecosistema emprendedor como el recordado Carlos Bremer, la premisa siempre fue la resistencia y la agudeza financiera frente a las turbulencias del mercado.

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Esa misma narrativa parece aplicar hoy para Genomma Lab. El informe de la empresa, enviado a la Bolsa Mexicana de Valores mostró una baja en el segundo trimestre en las ventas, la utilidad bruta, la utilidad de operación y la UAFIRDA, pero aún así, logró cerrar el trimestre con un incremento en la ganancia neta.

El reporte señala que las ventas netas del segundo trimestre cerraron en MXN $4,397 millones, una reducción anual de 6%, causada por una caída en el portafolio Over The Counter (-8%), que incluye marcas como Alliviax, Nikzon o Genoprazol, así como en la categoría de cuidado personal (-13.7%), con marcas como Tío Nacho, Asepxia o Cicatricure.

Esas caídas fueron parcialmente compensadas por el incremento de las ventas en Suerox (+14.6%), así como por la fórmula infantil (+5.2%).

El resultado de la disminución general en ventas afectó la utilidad bruta y la UAFIRDA, que se contrajeron 4.4% y 13.9% respectivamente.

El giro en el resultado

Pese a estos factores, la disminución del gasto de operación y la reducción de la pérdida cambiaria, permitieron que Genomma Lab rescatara un incremento en la utilidad neta, que cerró en MXN $374.5 millones en el segundo trimestre, 5.5% más que el año pasado.

En este sentido, el reporte especifica que los gastos financieros bajaron a MXN $176 millones (-9.1%). A esto se sumó una pérdida cambiaria de MXN $93.6 millones, pero que representó una disminución de 62.5% en relación con el año anterior.

La empresa confía en que los resultados mejorarán en el segundo semestre.

“Mantenemos nuestra confianza en una recuperación gradual durante la segunda mitad de 2026″. dijo Marco Sparvieri, CEO de la empresa. La ruta, dice pasa por la ejecución de los planes de crecimiento, cuidar la participación de mercado y la eficiencia productiva para mitigar los efectos de la inflación. “Nuestros fundamentales permanecen sólidos y posicionan a Genomma Lab para transitar con fortaleza el actual ciclo de consumo”.