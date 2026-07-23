En esta noticia Destacan Centroamérica, Europa, Asia y Oceanía

La inflación y la incertidumbre sobre el entorno a las perspectivas económicas en Estados Unidos se convierten en el peor dolor de cabeza para Gruma, pues si bien el resto de sus subsidiarias se mantienen en números negros, la caída de las ventas en la Unión Americana, arrastraron el resultado consolidado de la empresa.

De acuerdo con el reporte financiero de Gruma, presentado ante la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), en el segundo trimestre de este año, la utilidad neta global de la empresa se ubicó en u$s 118.7 millones, una disminución de 12% anual.

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La empresa que lidera Juan Antonio González Moreno reportó que el único mercado que se contrajo durante el periodo de referencia fue el estadounidense.

En este sentido, las ventas netas en el segundo mercado más grande de Gruma registraron una contracción de 3%, al ubicarse u$s 850.3 millones.

La principal afectación para la empresa vino en la utilidad de operación, que se contrajo 18% anual, al ubicarse en u$124 millones, misma que se tradujo en la reducción de la ganancia bruta en ese mercado, que alcanzó 15%.

“En la división de Estados Unidos, la sensibilidad a los precios y la incertidumbre respecto a las perspectivas económicas continuaron afectando a diversos sectores”, señala el reporte de la empresa.

La operación en ese país, abundó continúa sujeta a factores relacionados con las

perspectivas económicas del país y a la confianza del consumidor, ambos generando una mayor sensibilidad a los precios en el mercado.

“La estrategia de GRUMA continúa enfocada en incrementar la producción de marcas privadas, complementada con productos de valor agregado, para atender las distintas sensibilidades identificadas en el mercado e impulsar el crecimiento de los volúmenes”, dijo el grupo.

Destacan Centroamérica, Europa, Asia y Oceanía

El mercado mexicano de Gruma registró apenas un crecimiento de utilidad bruta de 1%, pero Centroamérica, Europa, Asia y Oceanía tuvieron alzas anuales de doble dígito.

La mayor alza se concentró en el mercado de Asia y Oceanía, donde la Utilidad Antes de Financiamiento, Impuestos, Depreciación y Amortización (UAFIRDA) se disparó 47% en relación con el año anterior, mientras que en Europa y Centroamérica el crecimiento también superó el doble dígito.