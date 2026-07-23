En el transcurso de este miércoles, 22 de julio de 2026, el Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) notificó sobre un nuevo sismo en el país. En esta oportunidad, el terremoto se registró en Chiapas a las 00.29 horas y ha tenido una magnitud de 4.4 en la escala de Richter.

El punto central de este fenómeno natural se reportó a 145 km al suroeste de Cd Hidalgo, con una profundidad de 16.0 kilómetros, latitud de 13.641° y una longitud de -92.978°, según la información preliminar compartida por las entidades.

Hubo terremoto de magnitud 4.4 en chiapas en la escala de richter (foto: Freepik).

¿Por qué hay tantos sismos en México?

La ubicación geográfica de México es la causa principal de los terremotos que se registran en el país, ya que se encuentra sobre las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera .

¿Se pueden predecir los terremotos?

Aun cuando se han llevado a cabo trabajos a nivel mundial, no se ha corroborado que alguna organización o persona haya sido capaz de prever los terremotos de forma eficaz, respaldado por la ciencia y con una implementación práctica pertinente.

Las recomendaciones para la población

Protección Civil emitió hoy recomendaciones ante sismos: mantener la calma, alejarse de ventanas, cubrirse bajo una mesa resistente y no usar elevadores. Tras el movimiento, evacuar por rutas señalizadas, revisar gas y electricidad y tener lista una mochila de emergencia.