Si eres de quienes aprecian el conocimiento de la historia, conoce cuáles son los eventos que han dejado una huella imborrable en el calendario un 20 de enero, desde giros políticos hasta acontecimientos naturales.

Estas son las efemérides del 20 de enero

1925: En la ciudad de Granada, Nicaragua, viene al mundo Ernesto Cardenal Martínez, sacerdote católico defensor de la denominada "teología de la liberación", político, escritor y poeta nicaragüense. Formará parte del Frente Sandinista de Liberación Nacional que luchará contra el régimen dictatorial de Anastasio Somoza Debayle. Cuando triunfe la Revolución Nicaragüense el 19 de julio de 1979, será nombrado ministro de cultura del nuevo gobierno, cargo que ocupará hasta el año 1987.

(Hace 101 años)

1906: Nace en Esmirna (Turquía) Aristóteles Onassis, empresario de la industria naviera y multimillonario griego.

(Hace 120 años)

1716: Nace en Madrid el futuro rey de España Carlos III. Será inteligente al elegir a sus colaboradores logrando el respeto de sus súbditos.

(Hace 310 años)

Los eventos más destacados que marcaron la historia (foto:Freepik).

1993: Fallece víctima de cáncer en Tolochenaz (Suiza) Audrey Hepburn, actriz belga. Ganadora del oscar a la mejor actriz en 1954 por "Vacaciones en Roma", seductora y elegante comedia.

(Hace 33 años)

1984: Fallece en Acapulco (México) el deportista y actor estadounidense de origen austríaco, Johnny Weissmüller. Uno de los mejores nadadores del mundo en los años 20 del siglo XX, ganador de cinco medallas de oro olímpicas y una de bronce. Estableció un total de 67 récords mundiales. Al terminar su carrera deportiva, se convirtió en el sexto actor en encarnar a Tarzán, papel que interpretó a lo largo 20 películas, logrando ser el Tarzán más popular y querido de toda la historia del cine.

(Hace 42 años)

Los eventos más destacados que marcaron la historia (foto:Freepik).

La efeméride destacada del día

El evento más importante es el nacimiento de Ernesto Cardenal en 1925, ya que su influencia como sacerdote y poeta defensor de la "teología de la liberación" y su papel en la Revolución Nicaragüense marcaron un hito en la lucha por la justicia social en Nicaragua, además de su contribución cultural como ministro de cultura.