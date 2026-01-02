Evocar los instantes memorables de la historia es una manera de preservar su vigencia a pesar del transcurso de los años. Por esa razón, resulta fundamental estar al tanto de cuáles fueron los sucesos que marcaron el calendario el 2 de enero .

Estas son las efemérides del 2 de enero

1920: Nace en Petrovichi (Rusia), Isaac Asimov, bioquímico nacionalizado estadounidense, laureado escritor de ciencia ficción y prolífico autor de obras de divulgación científica.

(Hace 106 años)

1642: En el Palacio Topkapi de Constantinopla (actual Estambul, Turquía), capital del Imperio Otomano, nace Mehmed IV, hijo de Ibrahim I. Con tan sólo 6 años, en 1648, ascenderá al trono como sultán, marcando el final de una época muy inestable para la dinastía otomana. En 1687 será derrocado por los jenízaros y sustituido por su hermano Solimán II.

(Hace 384 años)

2000: Fallece en Dublín, el novelista británico Patrick O'Brian, conocido por su serie de novelas históricas de Aubrey y Maturin, con la Marina Real Británica como telón de fondo durante las Guerras Napoleónicas.

(Hace 26 años)

1948: En la localidad chilena de Cartagena muere Vicente García Huidobro, poeta chileno, iniciador del "creacionismo" que dió a sus obras una mirada inteligente e innovadora. Está considerado uno de los más grandes poetas de su país, junto con Gabriela Mistral, Pablo Neruda, Nicanor Parra y Pablo de Rokha.

(Hace 78 años)

1868: Muere en Buenos Aires, Argentina, Marcos Paz, víctima de la epidemia de cólera que asuela la capital. Fue una gran figura de la política argentina, gobernador de Tucumán y Córdoba y vicepresidente de la Nación.

(Hace 158 años)

La efeméride destacada del día

El evento más importante es el nacimiento de Isaac Asimov en 1920, ya que su contribución a la ciencia ficción y la divulgación científica ha influido profundamente en la cultura y el pensamiento contemporáneo, convirtiéndolo en una figura clave en la literatura del siglo XX.