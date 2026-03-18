Cada día del calendario está marcado por acontecimientos importantes que han dejado una huella la historia. Por esa razón, es importante conocer cuáles fueron las efemérides que tuvieron lugar un 18 de marzo en nuestro país y en el mundo. 1869: Nace en Birmingham (Gran Bretaña) Arthur Neville Chamberlain, político conservador británico y Primer Ministro del Reino Unido del 28 de mayo de 1937 al 10 de mayo de 1940. Su nombre se identificará con la política de apaciguamiento respecto al régimen nazi. También mantendrá la neutralidad de su país durante la Guerra Civil española. (Hace 157 años) 1844: En Tijvin, Rusia, nace el que será célebre compositor y director de orquesta Nikolái Rimski-Kórsakov y una de las grandes figuras de la escuela nacionalista rusa. Entre sus obras orquestales más conocidas cabrán destacar "Capricho español", la "Obertura de la gran Pascua rusa" y la suite sinfónica "Scheherezade". (Hace 182 años) 1837: Nace en Caldwell (EE.UU.) Stephen Grover Cleveland, que será el único Presidente de los Estados Unidos en tener dos mandatos no consecutivos, el primero de 1885 a 1889 y el segundo de 1893 a 1897. (Hace 189 años) 1496: En el palacio londinense de Richmond (Inglaterra, Reino Unido), nace María Tudor, que será reina consorte de Francia como consecuencia de un tratado de paz con el rey Luis XII. El matrimonio no durará ni tres meses debido al fallecimiento del monarca francés. Ella se volverá a casar en secreto con el hombre que ama. (Hace 530 años) 2017: En su casa en Saint Louis, Misuri (EE.UU.) fallece Chuck Berry, compositor, intérprete y guitarrista estadounidense, considerado padre del rock and roll. Entre su creaciones caben destacar "Maybellene" de 1955, "Roll Over Beethoven" de 1956, "Rock and Roll Music" de 1957 y la inmortal "Johnny B. Goode" de 1958. (Hace 9 años) 1965: En su exilio de Roma, Italia, fallece el que fuera rey de Egipto Faruk I cuando en 1936 sucedió a su padre Fu'ad I como soberano. Sus maneras corruptas y su modo de conducirse junto a su Gobierno, unida a la derrota árabe en la Guerra árabe-israelí de 1948, favoreció que Gamal Abdel Nasser diese un golpe de estado el 23 de julio de 1952. (Hace 61 años) 1584: Fallece en Moscú, a los 53 años, el zar Iván IV, apodado el Terrible, bajo cuyo reinado se implantó un régimen de terror contra las clases altas y asumió por primera vez una política expansiva de Rusia. (Hace 442 años) 1455: Muere en Roma, actual Italia, Fra Angelico, dominico y singular pintor florentino de principios del Renacimiento. Supo combinar la elegancia decorativa del gótico con un estilo más realista aplicando la perspectiva. (Hace 571 años) El evento más importante destacado es el nacimiento de Arthur Neville Chamberlain en 1869, ya que su política de apaciguamiento hacia el régimen nazi y su papel como Primer Ministro del Reino Unido durante un periodo crítico de la historia europea lo convierten en una figura clave en la política del siglo XX.