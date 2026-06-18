Evocar los instantes memorables de la historia es una manera de preservar su vigencia a pesar del transcurso de los años. Por esa razón, resulta fundamental estar al tanto de cuáles fueron los sucesos que marcaron el calendario el 18 de junio .

Estas son las efemérides del 18 de junio

1931: En Río de Janeiro, Brasil, nace Fernando Henrique Cardoso, político y sociólogo brasileño que será presidente de la República del Brasil de 1995 a 2002. Durante su mandato contendrá la inflación y mantendrá estable la moneda, llevará adelante un plan de privatizaciones y acabará con el monopolio de hidrocarburos y telecomunicaciones. No reducirá el déficit público y en 2001 le estallarán escándalos de corrupción.

(Hace 95 años)

1929: Nace en Düsseldorf (Alemania) el sociólogo y filósofo alemán Jürgen Habermas, será el continuador de la Escuela de Francfort y el representante más conocido de la "teoría crítica", que tanto fascinará a los jóvenes del movimiento estudiantil de la década de 1960.

(Hace 97 años)

1757: En la ciudad de Buenos Aires (Argentina) nace Gervasio Antonio de Posadas y Dávila, político y patriota argentino. En 1811 se unirá a la sociedad patriótica liberal de Mariano Moreno, partidaria de la libertad de comercio con Gran Bretaña y por ello será expatriado a la ciudad Mendoza. En 1813, formará parte de la Asamblea Constituyente y entrará en el segundo triunvirato. En enero de 1814 asumirá el cargo de director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, cargo que ocupará hasta enero de 1815.

(Hace 269 años)

2010: Fallece a los 87 años en la isla de Lanzarote (España), el escritor portugués y premio Nobel de Literatura en 1998, José Saramago, autor de obras como "El evangelio según Jesucristo", "Ensayo sobre la ceguera" o "Caín".

(Hace 16 años)

1936: Muere en Moscú (URSS) Aleksei Maksimovich Peshkov, más conocido como Máximo Gorky, escritor ruso al que se identifica con el movimiento revolucionario soviético.

(Hace 90 años)

1928: En el Mar de Barents perece el explorador noruego Roald Amundsen, que se ha unido a una expedición para rescatar a su rival, el explorador italiano Nobile estrellado con el dirigible en el que volvía del Polo Norte y que se encuentra atrapado, con otros supervivientes, en un iceberg a la deriva por el Ártico. A las seis de la tarde de hoy se recibe la última comunicación procedente del hidroavión que despegó de Tromsø, en el que viaja Amundsen junto a varios pilotos franceses. Nobile será rescatado poco después por un avión sueco.

(Hace 98 años)

La efeméride más importante de este jueves

El evento más importante de los destacados es el nacimiento de Fernando Henrique Cardoso en 1931, ya que su liderazgo como presidente de Brasil de 1995 a 2002 tuvo un impacto significativo en la estabilización económica del país, incluyendo el control de la inflación y la implementación de privatizaciones clave, a pesar de los escándalos de corrupción que surgieron durante su mandato.