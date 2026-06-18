El Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) comunicó este miércoles, 17 de junio de 2026 sobre un nuevo temblor de magnitud 4.1 en la escala de Richter ocasionado en Oaxaca a las 17.48 horas.

Las autoridades mexicanas explicaron que la información preliminar determinó que el epicentro de este fenómeno climático se reportó a 22 km al noreste de Unión Hidalgo, con una profundidad de 115 kilómetros, latitud de 16.571° y una longitud de -94.645°.

Terremoto de magnitud 4.1 en oaxaca según la escala de richter (foto: Pixabay).

¿Por qué hay tantos sismos en México?

La ubicación geográfica de México es la causa principal de los terremotos que se registran en el país, ya que se encuentra sobre las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera .

¿Se pueden predecir los terremotos?

Aun cuando se han llevado a cabo trabajos a nivel mundial, no se ha verificado que alguna organización o persona haya sido capaz de prever los terremotos de forma eficaz, respaldado por la ciencia y con una implementación práctica apropiada.

Recomendaciones para la población mexicana

Autoridades de protección civil instan a mantener la calma durante un sismo: agacharse, cubrirse y sujetarse, alejarse de ventanas y no usar elevadores; resguardarse junto a muros estructurales.

Tras el movimiento, recomiendan evacuar con orden por rutas señalizadas, cortar gas y electricidad si es seguro, portar mochila de emergencia y seguir solo información oficial.