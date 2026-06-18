En el transcurso de este miércoles, 17 de junio de 2026, el Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) comunicó sobre un nuevo sismo en el país. En esta oportunidad, el movimiento telúrico se registró en Michoacán a las 04.37 horas y ha tenido una magnitud de 4.4 en la escala de Richter.

El núcleo de este fenómeno natural se reportó a 49 km al suroeste de Huetamo, con una profundidad de 64.2 kilómetros, latitud de 18.474° y una longitud de -101.336°, según la información preliminar compartida por las entidades.

Terremoto de magnitud 4.4 en la escala de richter sacude michoacán (foto: Pixabay).

¿Por qué tiembla tanto en México?

La causa principal de los movimientos sísmicos que ocurren en México es su posición geográfica, debido a que está situado sobre las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera .

¿Se pueden predecir los terremotos?

A pesar de los pruebas realizados a escala global, no se ha constatado que alguna entidad o individuo haya logrado anticipar de manera efectiva los sacudidas telúricas, con la debida fundamentación científica y aplicación práctica.

Las recomendaciones para la población

Protección Civil informó hoy recomendaciones ante sismos: mantener la calma, agacharse, cubrirse y sujetarse, alejarse de ventanas y objetos que puedan caer, no usar elevadores y evacuar por rutas señalizadas; además, preparar una mochila de emergencia y revisar gas y electricidad tras el movimiento.