El euro presenta una cotización de 19.89 pesos mexicanos en la sesión de apertura de mercados en México este jueves, 18 de junio de 2026, cifras que muestran que

En relación al precio del día anterior, la moneda bajó un -0.41%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 19.93 pesos y un mínimo de 19.9 pesos.

La cotización del euro retrocedió levemente en la última semana (-0.33%) y cayó con mayor intensidad en el último año (-9.03%), señalando una tendencia bajista.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pixabay).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Euro en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días, el Euro mostró tres alzas iniciales, cuatro caídas, dos recuperaciones y un retroceso final, cerrando prácticamente sin cambio neto pese a la volatilidad.

En los últimos doce meses, el Euro ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 21.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 19.9 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Euro en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 4.72%, indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 5.72%.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva, con un dato de -1 de 3, lo que indica que ha habido un aumento continuo en su valor en comparación con los días anteriores. Esta mejora en la cotización puede ser un indicativo de confianza en la economía europea.

Sin embargo, es importante considerar que las fluctuaciones en el mercado pueden afectar la estabilidad a largo plazo del Euro. Analizando esta tendencia, parece que la moneda podría continuar fortaleciendo su posición si se mantienen las condiciones económicas favorables.

¿Dónde comprar euro en México de forma segura?

para finalizar, cambia divisas solo en bancos y casas de cambio autorizadas; verifica que estén reguladas (CNBV/Banco de México) y evita a cambistas callejeros. Compara tipos de cambio y comisiones antes de entregar efectivo, confirma el monto neto a recibir y solicita comprobante. Cuenta el dinero discretamente en ventanilla, guarda los billetes por denominación y no intercambio montos grandes de una sola vez.

para finalizar, si usas cajeros, prefiera los ubicados dentro de sucursales y evita zonas aisladas; revisa comisiones y límites. Al pagar con tarjeta, rechaza la conversión dinámica y elige cobrar en pesos. Lleva identificación, pero no compartas datos innecesarios; conserva los recibos, verifica las medidas de seguridad de los billetes y monitorea tus estados para reportar cargos sospechosos de inmediato.

¿Dónde cambiar billetes de dólar viejos o dañados?

El Banco Central de México (Banxico) indicó en su sitio web que, para cambiar dólares deteriorados y antiguos, es necesario acudir a una casa de cambio y consultar acerca de la admisibilidad de los billetes, dado que la institución no lleva a cabo esa operación.

Por otro lado, el banco afirmó que puede consultarse sobre la valides del billete o moneda en la página de La Oficina de Grabado e Impresión de Estados Unidos.