Cada día del calendario está marcado por acontecimientos importantes que han dejado una huella la historia. Por esa razón, es importante conocer cuáles fueron las efemérides que tuvieron lugar un 17 de junio en nuestro país y en el mundo.

Estas son las efemérides del 17 de junio

1882: Nace en Oranienbaum, actual Rusia, Igor Stravinsky, compositor y director de orquesta, autor de "El pájaro de fuego", "El ruiseñor", "Petrushka" y "La consagración de la primavera" entre otras muchas obras.

(Hace 144 años)

1818: Nace en París (Francia) Charles Gounod, compositor francés de óperas como "Romeo y Julieta", "Safo" y "Fausto".

(Hace 208 años)

1239: En el Palacio de Westminster de Londres (Inglaterra), nace el que será rey de Inglaterra de 1272 hasta su muerte en 1307 como Eduardo I de Inglaterra. Durante su reinado tratará de limitar la influencia de los señores feudales y fortalecer el Parlamento. Su política exterior estará marcada por la progresión de la monarquía inglesa en los reductos célticos de las islas, logrando la conquista de Gales y tratando de conquistar Escocia en una guerra que a partir de entonces durará varias décadas.

(Hace 787 años)

Los eventos más destacados que marcaron la historia (foto:Freepik).

1996: Fallece en Cambridge (EE.UU.), Thomas Samuel Kuhn, físico y filósofo orientado hacia el estudio de la Historia de la Ciencia, autor de "The Structure of Scientific Revolutions (La estructura de las revoluciones científicas)".

(Hace 30 años)

Los eventos más destacados que marcaron la historia (foto:Freepik).

La efeméride destacada del día

El evento más importante destacado es el nacimiento de Igor Stravinsky en 1882, debido a su enorme influencia en la música del siglo XX, con obras revolucionarias como "La consagración de la primavera", que transformaron la percepción del arte musical y la danza, marcando un antes y un después en la historia de la composición.