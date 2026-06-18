Comunicado de la Secretaría de la Defensa Nacional.

La Secretaría de la Defensa Nacional informó que fue activada una alerta preventiva en Chiapas, Oaxaca y Guerrero por la temporada de lluvias y ciclones tropicales. Según el comunicado, personal militar aplica el “Plan DN-III-E en su fase de prevención” para atender posibles emergencias.

El comunicado de Defensa indica que “más de 33,500 efectivos del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Guardia Nacional” permanecen en situación de alerta, coordinando acciones con autoridades federales, estatales y municipales para reducir riesgos a la población.

Estos son los estados más afectados. Defensa

Como parte de las medidas preventivas, los elementos realizan “recorridos de vigilancia en las zonas de riesgo”, monitoreo de ríos y cuerpos de agua, además del despeje de importantes vías de comunicación en Guerrero y Oaxaca.

Operativo especial ante lluvias y posibles ciclones

La Sedena desplegó personal, maquinaria, aeronaves y recursos logísticos para responder de manera inmediata en caso de afectaciones derivadas de fenómenos meteorológicos en el sur del país.

Acciones y recursos disponibles:

Más de 33,500 efectivos en alerta.

Aplicación del Plan DN-III-E en fase preventiva.

Vigilancia permanente en zonas de riesgo.

Monitoreo de ríos y cuerpos de agua.

Despeje de la Autopista del Sol y carretera Oaxaca-Tehuantepec.

9 unidades de maquinaria pesada disponibles.

5 aeronaves de ala rotativa para puentes aéreos.

1 cocina comunitaria para atención de emergencias.

1 tortilladora con capacidad de 2,500 raciones diarias.

1 planta potabilizadora con capacidad de 1,000 litros diarios.

Las acciones forman parte de la estrategia preventiva para atender posibles contingencias y garantizar apoyo inmediato a la población en caso de inundaciones, deslaves o interrupciones en las comunicaciones terrestres.

Todo el personal del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, comprometidos con el bienestar de las familias mexicanas. Defensa

Qué recursos tiene el Gobierno listos para una emergencia

La Secretaría de la Defensa Nacional informó que dentro del personal desplegado se encuentra la “Fuerza de Apoyo para Casos de Desastres”, integrada con maquinaria pesada y aeronaves destinadas al traslado de personas, víveres e insumos a comunidades afectadas.

Además, la dependencia destacó que se mantienen listas capacidades de asistencia humanitaria, incluyendo “1 cocina comunitaria, 1 tortilladora con capacidad para 2,500 raciones calientes diarias y 1 planta potabilizadora”, recursos que podrían activarse de inmediato ante cualquier contingencia.

La Sedena también señaló que en el Valle de México permanecen en alerta “más de 1,300 efectivos de la Fuerza de Apoyo para Casos de Desastres”, mientras que en Santa Lucía se resguardan miles de despensas, canastas alimentarias, litros de agua y paquetes de enseres para su distribución cuando sea necesario.