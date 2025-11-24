Estados Unidos mantiene una normativa que aplica tanto a ciudadanos como a extranjeros naturalizados que cuenten con un pasaporte americano bajo ciertas condiciones. Esta regla define qué documentos pueden conservar los viajeros y cuáles deben ser retenidos temporalmente por el Gobierno durante los trámites oficiales.

La disposición es relevante porque influye directamente en la validez del pasaporte y en la posibilidad de utilizarlo para viajar. Si el proceso no se cumple correctamente, la persona podría quedarse sin un documento habilitado para cruzar fronteras.

El gobierno de Donald Trump retiene pasaporte americano por trámites oficiales MistikaS

Ante esto, el Departamento de Estado recordó los pasos del procedimiento y las acciones necesarias para evitar retrasos o bloqueos al entrar o salir del país.

¿Por qué Estados Unidos retiene ciertos pasaportes?

La normativa establece que toda persona que renueve su pasaporte americano por correo debe enviar su ejemplar anterior, ya sea libreta o tarjeta. El propósito es evitar duplicidades, fortalecer la verificación de identidad y garantizar que solo exista un documento vigente por titular .

Una vez procesada la renovación, el Departamento de Estado devuelve el documento viejo en un paquete separado, normalmente dentro de un plazo aproximado de cuatro semanas.

Si el pasaporte anterior no se entrega, la solicitud se rechaza automáticamente, lo que deja al solicitante sin un ejemplar válido para viajar legalmente.

¿Qué hay que hacer para renovar un pasaporte?

Quienes no sean elegibles para la renovación en línea deben realizar el trámite por correo . El envío tiene que incluir el pasaporte anterior junto con la documentación requerida.

Requisitos para renovar pasaporte por correo:

Incluir el pasaporte previo (libreta o tarjeta).

Completar el formulario DS-82.

Adjuntar una fotografía reciente y, si aplica, documentos que acrediten un cambio de nombre.

Cubrir las tarifas oficiales.