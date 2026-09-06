Rociar vinagre en el parabrisas del auto por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve.

Las lluvias se convirtió en una constante durante este año y, para muchos conductores, manejar bajo estas condiciones representa un desafío, especialmente cuando la visibilidad comienza a disminuir. Aunque los limpiaparabrisas son indispensables para retirar el agua del cristal, existe un sencillo truco casero que puede ayudar a mantener el parabrisas más limpio.

Pulverizar vinagre en el parabrisas del auto: para qué es útil y por qué sugieren llevarlo a cabo (foto: archivo)

Se trata del vinagre, un producto que suele estar presente en los hogares y que, además de utilizarse en la cocina, tiene múltiples aplicaciones para la limpieza.

¿Para qué sirve aplicar vinagre en el parabrisas?

El vinagre es conocido por sus propiedades para ayudar a eliminar:

Suciedad

Grasa

Sarro

Moho

Diferentes residuos acumulados en las superficies

Cuando se utiliza sobre cristales, puede contribuir a eliminar impurezas y dejar una superficie más limpia y brillante. A partir de esta propiedad surgió el popular truco de utilizarlo en el parabrisas del auto, con la intención de facilitar que las gotas de lluvia se deslicen por el cristal.

La idea consiste en limpiar y tratar la superficie para evitar que el agua permanezca acumulada en determinadas zonas del parabrisas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el vinagre no convierte el cristal en una superficie impermeable ni sustituye los productos diseñados específicamente para repeler el agua.

¿Cómo aplicar vinagre en el parabrisas?

El procedimiento es sencillo y requiere pocos elementos. Antes de comenzar, es importante asegurarse de que el parabrisas esté completamente limpio.

Posteriormente, se puede utilizar una esponja o un algodón ligeramente impregnado con vinagre de limpieza y extenderlo cuidadosamente por toda la superficie del cristal.

Una vez cubierta la zona, se recomienda dejar actuar el producto durante aproximadamente 10 a 15 minutos.

Después de ese tiempo, es necesario retirar completamente los restos con un paño húmedo. Este paso es especialmente importante, ya que cualquier residuo, mancha o película que permanezca sobre el cristal podría perjudicar la visibilidad del conductor.

Por ello, aunque este método casero puede utilizarse como una alternativa de limpieza, la prioridad siempre debe ser mantener el parabrisas despejado y utilizar productos adecuados para garantizar una conducción segura bajo la lluvia.