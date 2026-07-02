En esta noticia Nissan mantiene el liderato

El sector automotriz mexicano mantiene un fuerte contraste, pues mientras las exportaciones son asfixiadas por la política arancelaria de Trump,ante la presión de Washington sobre las reglas de origen del T-MEC, la venta de unidades nuevas en el mercado interno muestran un comportamiento histórico, incluso con la baja actividad económica. Este dinamismo ha sido impulsado principalmente por estrategias agresivas de financiamiento y una alta demanda de SUVs y vehículos compactos.

De acuerdo con datos del Inegi, entre enero y junio de este año, el sector colocó 754,394 unidades nuevas, lo que representó un crecimiento de 5.3% anual y el máximo para un periodo similar desde que se inició el registro.

Los datos del organismo estadístico señalan que el segundo año con más ventas en ese período fue 2017, con un total de 745,004 unidades.

La venta de autos al interior del país acumula cuatro años consecutivos al alza en el periodo de referencia, pues desde 2022 el mercado inició su recuperación postpandemia, hasta alcanzar el máximo histórico de este año.

Nissan mantiene el liderato

Pese a su crisis internacional, la armadora japonesa Nissan se mantiene como la más vendida del país con una cuota de mercado de 16.8% en los primeros seis meses del año.

Además, Nissan fue la única marca que vendió más de 100,000 unidades nuevas en el primer semestre, al colocar prácticamente 127,100 autos cero kilómetros.

No obstante, el acumulado del semestre presentó una ligera reducción de 0.9% en el total de ventas en comparación con el resultado de 2025.

El segundo lugar del ranking de ventas de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) corresponde a General Motors, que colocó 96,941 unidades nuevas, lo que significó un incremento de 2.5% anual.

Dentro del top 10 de ventas en el primer semestre, la marca que registró el mayor crecimiento fue Chrysler, que incluye las ventas también de Dodge, Jeep y RAM.

Chrysler tuvo un alza de 27.3% anual, al ubicarse en 37,621 unidades nuevas y se colocó en el séptimo lugar nacional.

El dato real del mercado es mayor

El récord de venta de autos nuevos puede está subestimado, pues existen marcas dentro del país que no reportan sus resultados mensuales.

Las marcas que no presentan sus resultados ante el Inegi y la AMDA son BYD, Chirey y Omoda, las tres provenientes de China. El vacío de información de estos gigantes asiáticos implica que el volumen real de la industria es aún más robusto y que la competencia en las agencias es más agresiva de lo que revelan las cifras oficiales.