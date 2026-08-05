Es un hecho | La SEP recorta las vacaciones y alumnos de preescolar, primaria y secundaria deberán volver a clases antes de lo previsto. (Representación creada con IA)

La Secretaría de Educación Pública (SEP) publicó el calendario escolar 2026-2027 para los alumnos de preescolar, primaria y secundaria de las escuelas públicas y privadas incorporadas al Sistema Educativo Nacional.

El documento establece que las vacaciones de invierno comenzarán el 21 de diciembre de 2026. El periodo oficial de receso terminará el 5 de enero de 2027, mientras que el 6 de enero será un día de suspensión de labores docentes.

Por ese motivo, los estudiantes regresarán a las aulas el jueves 7 de enero de 2027.

Cuándo comienzan y terminan las vacaciones de invierno

El primer periodo de receso escolar del ciclo 2026-2027 abarcará del 21 de diciembre de 2026 al 5 de enero de 2027, según el calendario publicado por la SEP el 15 de julio de 2026.

Aunque el receso oficial termina el 5 de enero, las clases tampoco se impartirán el miércoles 6 de enero porque esa fecha figura como suspensión de labores docentes.

Las fechas centrales son:

Inicio del receso: lunes 21 de diciembre de 2026.

Fin del receso oficial: martes 5 de enero de 2027.

Suspensión de labores docentes: miércoles 6 de enero.

Regreso a clases: jueves 7 de enero de 2027.

Desde el inicio del receso hasta el regreso a las aulas transcurrirán 17 días naturales consecutivos sin clases, al contar del 21 de diciembre al 6 de enero inclusive.

En el ciclo 2025-2026, el receso de invierno fue más largo: el descanso comenzó el 22 de diciembre y finalizó el 12 de enero. En este contexto, las próximas vacaciones de invierno serán más cortas.

ChatGPT - creada con IA

Por qué se habla de 13 días sin clases

La cifra de 13 días puede obtenerse al contar solamente los días de lunes a viernes comprendidos entre el inicio del receso y la suspensión del 6 de enero.

Sin embargo, no es correcto afirmar que las vacaciones durarán únicamente 13 días, porque esa cuenta excluye los fines de semana. La SEP define el receso mediante fechas concretas y no utiliza esa cifra en su boletín oficial.

Tampoco existe en el comunicado una comparación con el ciclo anterior que permita sostener que las vacaciones fueron “recortadas”. El calendario únicamente informa cuándo comienza el descanso y en qué fecha deben retomarse las actividades escolares.

Cómo será el calendario escolar 2026-2027

El calendario de educación básica tendrá 185 días de clases y será aplicable en las 32 entidades de México. El ciclo comenzará el 31 de agosto de 2026 y finalizará el 9 de julio de 2027.

La SEP también programó ocho sesiones ordinarias del Consejo Técnico Escolar y un segundo periodo de receso, previsto del 22 de marzo al 3 de abril de 2027.

Las preinscripciones para preescolar, primer grado de primaria y primer grado de secundaria correspondientes al ciclo 2027-2028 se realizarán del 2 al 12 de febrero de 2027.