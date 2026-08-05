Si estás en búsqueda de mejorar tu organismo y perder algunos kilos, ten en cuenta los beneficios de beber agua con limón en ayunas. Se trata de una práctica sencilla que puedes hacer a diario para quemar grasas, tener más energía y regular la digestión.

Los expertos en salud aseguran que este hábito alimenticio tiene la capacidad de “limpiar” al cuerpo en tiempo récord, siempre y cuando se lo acompañe de actividad física y una dieta equilibrada.

La ingesta de vitamina C provee una mayor hidratación y absorción de hierro. Fuente: Freepik

“Debido al aumento de la hidratación que genera consumir agua con limón de manera habitual, se mejora la hidratación de nuestras células” , comenta la dietista nutricionista Mónica Acha. En esta línea, asegura que así se proporciona un mejor funcionamiento corporal.

¿Es cierto que el agua con limón sirve para bajar de peso?

En primer lugar, cabe aclarar que no es necesario beber este líquido en ayunas, ya que los beneficios se obtienen en cualquier momento del día.

Según advierte Acha, la ciencia confirma que es un mito que el agua con limón ayude a adelgazar o perder grasa. “El agua con limón no afecta los depósitos de grasa en nuestro cuerpo” , asegura.

Si bien no es una bebida milagrosa, esta tiene aportes nutricionales que le hacen bien al cuerpo. Entre ellos, se encuentran: vitamina C, B, calcio, hierro, magnesio, potasio y enzimas.

¿Para qué es bueno el agua con limón?

En primer lugar, esta fruta cítrica cuenta con vitamina C, que le permite al sistema inmunitario un mejor funcionamiento, una buena cicatrización para la piel y una correcta absorción de hierro.

Además, este micronutriente actúa como antioxidante para prevenir el daño de los famosos radicales libres que se producen durante el metabolismo. De no hacerlo, se generaría un mayor envejecimiento celular.

El jugo de medio limón proporciona aproximadamente el 20 % de la cantidad diaria recomendada de vitamina C. Fuente: Freepik

“El agua con limón ayuda a controlar la saciedad y los antojos”, suma Acha. Esto sucede por la acción de la fibra pectina que tiene la fruta. De ahí, el mito de su poder para adelgazar.

¿Por qué los dientes se ponen amarillos?

Entre las razones más conocidas, la ingesta excesiva de cítricos dañan el esmalte dental. Por eso, para evitar la erosión de los dientes se recomienda tomar con sorbete o enjuagar con agua luego de haber bebido jugo con limón.