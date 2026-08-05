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Todas las frutas son una importante fuente componentes beneficiosos para la salud. De entre todas las frutas, el limón es una de las más recomendables por sus grandes beneficios para todos los aspectos de la salud integral.
El limón es un cítrico que ofrece importantes aportes de antioxidantes, entre los que destaca la vitamina C, y compuestos flavonoides que son agentes de prevención de enfermedades crónicas como la diabetes y en la promoción de un sistema inmunológico saludable. Específicamente, el jugo de un limón puede proporcionar más de un tercio de la cantidad diaria recomendada de vitamina C.
Los beneficios de consumir limón y cuál es la mejor manera de incorporarlo a la dieta
Más allá de los antioxidantes y la vitamina C, que abundan en el limón, y funcionan como protección contra la diabetes y otras enfermedades crónicas, el cítrico también es efectivo para mejorar el sistema inmune.
La vitamina C de los limones es vital para la producción de colágeno, una proteína que mantiene la elasticidad y la estructura de la piel. Por lo tanto, es una forma natural de mejorar la producción natural de colágeno que empieza a decrecer con la edad.
De igual manera, el limón hace más efectiva la absorción de hierro en el organismo, un mineral esencial para la prevención de la anemia por deficiencia de hierro.
De igual manera, el limón es recomendable para consumir fibra dietética. Un vaso de limones representa casi 6 gramos de fibra lo que permite consumir la cuota diaria de manera muy sencilla. La fibra soluble, como el pectin encontrado en los limones, puede apoyar en la gestión de los niveles de azúcar en sangre y ayudar a reducir el colesterol.
Por otro lado, los ácidos del limón son un aliado a la hora de prevenir la formación de piedras en el riñón. No solo hidratación es clave para evitar la formación de cálculos renales sino que añadir un toque de limón al agua permite mejorar considerablemente el proceso de hidratación.
Recetas sabrosas y fáciles con limón
Incorporar el limón a las dietas no es difícil, ya que se trata de un cítrico muy sabroso y que combina bien con casi cualquier comida.
- Agua de limón con pepino y menta:
- Ingredientes: 1 limón, 1 pepino, algunas hojas de menta, agua.
- Preparación: Corta el limón y el pepino en rodajas y agrégalos a una jarra de agua. Añade algunas hojas de menta para dar sabor. Deja reposar en el refrigerador durante unas horas antes de servir.
- Limonada casera:
- Ingredientes: Limones, agua, azúcar o edulcorante al gusto.
- Preparación: Exprime los limones para obtener su jugo y mézclalo con agua y azúcar o edulcorante al gusto. Ajusta la cantidad de azúcar según tus preferencias. Sirve con hielo y rodajas de limón para decorar.
- Ensalada de aguacate y limón:
- Ingredientes: Aguacate, limón, tomate, cebolla morada, cilantro, sal y pimienta.
- Preparación: Corta el aguacate, el tomate y la cebolla morada en cubos. Mezcla con jugo de limón recién exprimido. Agrega cilantro picado, sal y pimienta al gusto. Sirve como acompañamiento fresco y saludable.
- Pollo al limón:
- Ingredientes: Pechugas de pollo, limón, ajo, aceite de oliva, sal y pimienta.
- Preparación: Marinar las pechugas de pollo en jugo de limón recién exprimido, ajo picado, aceite de oliva, sal y pimienta durante al menos 30 minutos. Luego, cocinar a la parrilla o en una sartén hasta que estén doradas y cocidas por completo. Sirve con rodajas de limón para darle un toque fresco.
- Helado de limón casero:
- Ingredientes: Limones, leche condensada, crema para batir.
- Preparación: Mezcla el jugo de limón con la leche condensada. Aparte, bate la crema para batir hasta que esté firme. Incorpora suavemente la mezcla de limón y leche condensada a la crema batida. Vierte la mezcla en un recipiente apto para congelador y congela durante varias horas hasta que esté firme. Sirve en porciones y disfruta de un refrescante postre de limón.