Todas las frutas son una importante fuente componentes beneficiosos para la salud. De entre todas las frutas, el limón es una de las más recomendables por sus grandes beneficios para todos los aspectos de la salud integral.

El limón es un cítrico que ofrece importantes aportes de antioxidantes, entre los que destaca la vitamina C, y compuestos flavonoides que son agentes de prevención de enfermedades crónicas como la diabetes y en la promoción de un sistema inmunológico saludable. Específicamente, el jugo de un limón puede proporcionar más de un tercio de la cantidad diaria recomendada de vitamina C.

Los beneficios de consumir limón y cuál es la mejor manera de incorporarlo a la dieta

Más allá de los antioxidantes y la vitamina C, que abundan en el limón, y funcionan como protección contra la diabetes y otras enfermedades crónicas, el cítrico también es efectivo para mejorar el sistema inmune.

La vitamina C de los limones es vital para la producción de colágeno, una proteína que mantiene la elasticidad y la estructura de la piel. Por lo tanto, es una forma natural de mejorar la producción natural de colágeno que empieza a decrecer con la edad.

De igual manera, el limón hace más efectiva la absorción de hierro en el organismo, un mineral esencial para la prevención de la anemia por deficiencia de hierro.

El limón es una abundante fuente de vitamina C y producción natural de colágeno. Fuente: Archivo

De igual manera, el limón es recomendable para consumir fibra dietética. Un vaso de limones representa casi 6 gramos de fibra lo que permite consumir la cuota diaria de manera muy sencilla. La fibra soluble, como el pectin encontrado en los limones, puede apoyar en la gestión de los niveles de azúcar en sangre y ayudar a reducir el colesterol.

Por otro lado, los ácidos del limón son un aliado a la hora de prevenir la formación de piedras en el riñón. No solo hidratación es clave para evitar la formación de cálculos renales sino que añadir un toque de limón al agua permite mejorar considerablemente el proceso de hidratación.

Recetas sabrosas y fáciles con limón

Incorporar el limón a las dietas no es difícil, ya que se trata de un cítrico muy sabroso y que combina bien con casi cualquier comida.