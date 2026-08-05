Qué significa encontrar una moneda en la manija de la puerta del auto y por qué es importante saber qué hacer

Cada vez más conductores están notando un detalle inusual al regresar a sus vehículos estacionados: una pequeña moneda encajada en la manija de la puerta. Aunque a primera vista parece una simple distracción o un juego infantil, la aparición de este objeto encendió las alarmas en varias ciudades y abrió un fuerte debate sobre la seguridad vial.

Ignorar este hallazgo puede ser un peligro. Si bien no todos los casos responden a la misma intención, entender la razón detrás de este fenómeno resulta clave para reaccionar a tiempo y proteger tu vehículo.

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La explicación detrás de la moneda en la puerta

La razón principal por la que este fenómeno causa preocupación está vinculada al mecanismo de seguridad de algunos automóviles. Según la explicación más extendida, la moneda se coloca en la manija (habitualmente en la puerta del acompañante) para interferir con el cierre centralizado.

Si el objeto traba el recorrido de la manija, el sistema automático puede fallar en ese acceso específico. Así, al presionar el control remoto, el conductor asume que el vehículo quedó completamente protegido cuando, en realidad, una de las puertas permanece destrabada .

¿Modalidad delictiva o simple mito urbano?

Los especialistas aclaran que esta maniobra no es efectiva en todos los modelos modernos, ya que muchos autos detectan puertas mal cerradas y emiten una alerta sonora o impiden el bloqueo.

Tampoco se trata de una ola de robos masiva, sino de un truco puntual o de un método de descarte que algunos delincuentes usan para comprobar si un coche pasa días sin supervisión.

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Por supuesto, en muchos casos se trata de una broma de mal gusto o vandalismo. Sin embargo, los expertos aconsejan no bajar la guardia.

Qué hacer si encontrás este objeto en tu vehículo

Para evitar sustos y operar con absoluta tranquilidad, se recomienda aplicar el siguiente protocolo de prevención:

Retira el objeto antes de subir : no ingreses al vehículo ni presiones el control sin quitar la moneda primero.

Chequeo manual : verifica que cada una de las puertas abra y cierre sin resistencia mecánica.

Confirmación visual y sonora : asegúrate de que los seguros bajen correctamente al activar el cierre centralizado.

Observa el entorno: antes de subir, mira a tu alrededor para detectar presencia sospechosa o movimientos inusuales en el lugar de estacionamiento.

Ante cualquier signo de manipulación o falla forzada en la cerradura, lo ideal es avisar a las autoridades de la zona antes de retirarte.