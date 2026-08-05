El aguacate es considerado el “tesoro verde de México” y son muchos quienes lo elijen como un ingrediente esencial dentro de sus dietas, pues cuenta con un destacado valor nutricional que le permite brindar grandes beneficios para la salud del organismo.

Su versatilidad es uno de los aspectos más valorados, posicionándose como un comodín culinario ideal para incluir en desayunos, almuerzos, meriendas o cenas.

En ese sentido, resulta fundamental conocer los trucos para conservar este fruto durante más días en perfecto estado. Aquí te contamos todo lo que debes saber.

Cómo guardar los aguacates para que duren más tiempo. Fuente: archivo.

Cuáles son los nutrientes que ofrece el aguacate

Según lo señala una publicación realizada por la Facultad de Salud Pública de Harvard, el perfil nutricional de este fruto “lo convierte es un alimento básico en varios planes de comidas saludables”. Entre sus compuestos beneficiosos se encuentran

Grasas

Fibra

Vitamina B

Vitamina C

Vitamina E

Vitamina K

Folato

Potasio

Magnesio

Carotenoides (luteína, zeaxantina)

De esta manera, en un aguacate mediano es posible encontrar 240 calorías, 13 gramos de carbohidratos, 3 gramos de proteína, 22 gramos de grasas, 10 gramos de fibra y 11 miligramos de sodio. Como beneficio adicional, los aguacates están completamente libres de colesterol.

El aguacate está repleto de beneficios para la salud. Fuente: archivo.

El ingrediente secreto para guardar los aguacates por más tiempo

Si bien el limón es un excelente ingrediente para rociar sobre la pulpa si te ha sobrado una mitad y quieres guardarla en tu refrigerador, Harvard destaca que existe otra alternativa sumamente eficaz para preservar el aguacate: la cebolla.

Para aprovechar las ventajas de este conservante natural, tan sólo debes conseguir un recipiente hermético sellado, cortar unas rodajas de cebolla y colocarlos juntos. La universidad explica que los compuestos de azufre presentes en este bulbo contribuyen a reducir o ralentizar el oscurecimiento del aguacate una vez cortado.

Un consejo adicional que brinda la institución es rodear el fruto con una envoltura de plástico y guardarlo también en un recipiente hermético, lo que reducirá su exposición al oxígeno.