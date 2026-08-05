El fraude en las apuestas en línea aumentó 18% durante 2026 a nivel mundial, mientras que México logró mantener una evolución estable y salió del top cinco de países con mayor incidencia de fraude en América Latina.

De acuerdo con el Sumsub 2026 iGaming Fraud Report, el monto promedio de una transacción sospechosa prácticamente se duplicó, al pasar de MXN$ 70,000 en 2025 a MXN$ 114,000 en 2026. Estos intentos ya representan 1.53% de todos los procesos de verificación realizados en el sector iGaming a nivel global.

En América Latina, la tasa de fraude alcanzó 1.14% en 2026, un incremento acumulado de alrededor de 30% durante los últimos dos años, con lo que la región se ubicó al mismo nivel que Europa.

Brasil registró uno de los mayores incrementos de la región, al prácticamente duplicar su tasa de fraude frente al 1.01% registrado en 2025. De acuerdo con el reporte, este aumento no estaría relacionado con la nueva regulación brasileña sobre juegos de azar en línea, que entró en vigor el 1 de enero de 2025, debido a que el incremento significativo se observó hasta 2026.

Chile comenzó a registrar un aumento en el fraude desde el cuarto trimestre de 2025 y mantuvo la tendencia durante 2026, mientras que Ecuador presentó un crecimiento acelerado desde finales del año pasado y actualmente encabeza la región.

México, en contraste, representa uno de los puntos positivos para América Latina. Después de registrar niveles preocupantes en 2024, el país mantuvo una evolución relativamente estable durante 2025 y 2026, por lo que dejó de figurar entre los cinco mercados latinoamericanos con mayor tasa de fraude.

América Latina concentra falsificación de comprobantes

Pese a la evolución favorable de México, el reporte identificó un foco de riesgo para la región: la falsificación de comprobantes de domicilio.

América Latina presenta la mayor proporción de comprobantes de domicilio falsificados frente a otras regiones, con una tasa de 4.11%.

Kris Galloway, Evangelista de Producto para iGaming de Sumsub, explicó que esta situación podría estar relacionada con la combinación de mercados de vivienda informales, sistemas de facturación de servicios públicos inconsistentes y la llegada de nuevos operadores de iGaming autorizados en la región.

“Si bien no existe una solución única para enfrentar este problema”, la detección requiere un conocimiento profundo del panorama regional y de las amenazas específicas, así como herramientas ajustadas a cada tipo de riesgo, señaló el especialista.

Los datos muestran además que las selfies manipuladas y los deepfakes representan 33.35% de los intentos de fraude detectados en América Latina, mientras que los documentos de identidad falsos concentran 31.18%.

Inteligencia artificial eleva sofisticación del fraude

El incremento del fraude en el sector también está acompañado por métodos de ataque cada vez más sofisticados, entre ellos documentos modificados mediante inteligencia artificial, deepfakes, intercambios de rostros, granjas masivas de cuentas y el uso de infraestructura basada en proxies para ocultar el comportamiento de los defraudadores.

El reporte también identifica un aumento en los intentos de evadir las pruebas de detección de vida (liveness) mediante herramientas de inyección, así como en la manipulación de mercados de predicción y los esquemas de fraude como servicio (Fraud as a Service) apoyados por bots.

“En este momento, la industria está experimentando un enorme volumen de contenido fraudulento generado o asistido por IA”, explicó Galloway, quien calificó el fenómeno como un ataque a escala de toda la industria basado en contenido fraudulento generado por inteligencia artificial.

Entre el primer trimestre de 2025 y el primer trimestre de 2026, el tiempo de verificación de los usuarios legítimos se redujo a la mitad. En contraste, los defraudadores tardan ahora 4.6 veces más en completar un intento de verificación que los usuarios legítimos, una diferencia que, según el reporte, apunta hacia ataques más manuales y deliberados.

A nivel global, el fraude relacionado con tarjetas de identificación aumentó 27% desde 2024, hasta alcanzar una tasa de envíos fraudulentos de 2.1%. Los pasaportes, por su parte, registraron una tasa de fraude de 2.2%.

Por región, África presentó la mayor tasa de fraude, con 2.54%, mientras que América del Norte registró la menor, con 0.44%.

El reporte de Sumsub se elaboró a partir del análisis de más de 3 millones de intentos de fraude detectados durante procesos de verificación en plataformas de iGaming y más de 30 entrevistas con expertos del sector.

Ante este escenario, la firma destacó que las plataformas de apuestas deberán adoptar estrategias de protección multicapa que cubran las distintas etapas del recorrido del usuario y que estén adaptadas a las amenazas específicas de cada mercado.