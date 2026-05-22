La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), encargada de regular, vigilar y controlar los productos y servicios que circulan en el país y que pueden representar un riesgo para la salud de los habitantes, detalló las características de los lotes afectados y los motivos por los cuales solicita a proveedores y comercios no venderlos a los consumidores.

Bajo este contexto, hizo efectivo y dejó asentado el llamado de alerta a toda la población de México por una reconocida marca de leche.

Tal como informó en los últimos comunicados, desde el organismo gubernamental reforzaron la exigencia para no adquirir este producto y enviaron una serie de advertencias al respecto.

El organismo gubernamental responsable de salvaguardar la seguridad sanitaria de los ciudadanos ha emitido una serie de recomendaciones dirigidas a la población general.

Alerta de COFEPRIS: ¿Qué marca de leche famosa reprobó la verificación?

En virtud de la reciente actualización realizada por la COFEPRIS en las semanas recientes, se ha emitido una alerta sanitaria referente a la “Falsificación de productos de Abbott Laboratories de México, S.A. de C.V.”. Bajo este contexto, se ha constatado evidencia adicional que respalda la decisión adoptada por el organismo.

La alerta incluye la identificación de un nuevo lote falsificado que presenta las siguientes características:

Descripción del producto.

Número de lote involucrado.

Fechas de caducidad incorrectas.

Elementos de seguridad alterados.

Similac Isomil® 1: Fórmula infantil de soya

Presentación: Lata de 400 g.

Número de lote: 37055NNR.

Producto: fórmula con hierro no láctea para lactantes con necesidades especiales de nutrición, a base de proteína de soya.

Fecha de caducidad: 18 OCT 2025.

Similac Total Comfort® Etapa 1 para lactantes

Producto: fórmula con hierro para lactantes con necesidades especiales de nutrición, a base de proteína de suero parcialmente hidrolizada con bajo contenido de lactosa.

Lata de 360 gramos.

Números de lote: 00274TVE y 444242QUO1.

Fechas de caducidad: 06 JUL 2026 y 10 OCT 2025, respectivamente.

El comunicado emitido por la COFEPRIS a través de sus canales oficiales abarca no solo las características específicas de los lotes de leche en cuestión, sino también una serie de recomendaciones que los ciudadanos mexicanos deben considerar al momento de adquirir estos productos.