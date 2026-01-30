El Gobierno dará chips de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con servicio gratuito de internet, llamadas y mensajes de texto. Se trata de un beneficio exclusivo para los beneficiarios de la Secretaría del Bienestar, particularmente para quienes viven en zonas alejadas y presentan mayor necesidad.

Hoy en día, la conectividad es indispensable para estudiar, trabajar y actividades cotidianas. A pesar de ello, millones de personas en México aún no cuentan con acceso, por lo que el organismo lanzó una iniciativa que consiste en entregar tarjetas SIM con conectividad gratuita.

Bienestar y CFE darán chips con conectividad gratuita en México Freepik

Este programa forma parte de una estrategia nacional orientada a disminuir la brecha digital y ampliar el acceso a los servicios de telecomunicaciones, especialmente entre personas beneficiarias de programas sociales y comunidades con limitaciones económicas o de infraestructura.

Detalles de los chips gratis de CFE

Según información oficial, el organismo será responsable de distribuir chips gratuitos que permitirán a los usuarios:

Conectarse a internet

Hacer llamadas

Enviar mensajes

¿Cómo funciona el programa de internet gratis de CFE?

Las tarjetas SIM se entregarán mediante convocatorias regionales, módulos temporales y jornadas organizadas en conjunto con las delegaciones del Bienestar en diferentes estados del país.

La intención es llegar a los sectores más vulnerables, garantizando una distribución ordenada y equitativa. Por ello, se recomienda a los interesados seguir los canales oficiales del organismo, donde se darán a conocer fechas, horarios y sedes conforme avance el programa en cada entidad.

¿Quiénes pueden pedir el chip gratuito?

El apoyo está dirigido principalmente a personas inscritas en algún programa federal de asistencia social. Se priorizará a quienes no cuenten con acceso estable o accesible a internet y dependan de este servicio para sus actividades diarias.

Los requisitos pueden variar ligeramente según el estado o la modalidad de entrega, por lo que es importante revisar cada convocatoria local.

Documentación obligatoria

Para obtener el chip de internet gratuito, los solicitantes deberán presentar:

CURP

Identificación oficial vigente

Comprobante de domicilio actualizado

Teléfono celular desbloqueado, compatible con cualquier compañía

En el caso de menores de edad, el trámite deberá realizarlo el padre, madre o tutor legal, quien tendrá que presentar el acta de nacimiento del menor y su Clave Única de Registro de Población.