Estados Unidos eliminará de inmediato las visas americanas de los extranjeros que incumplan las normas

El trámite de la visa americana puede ser un proceso largo y complicado, por lo que una vez aprobada, es importante cuidarla y usarla correctamente. De lo contrario, Estados Unidos puede suspender o rechazar el documento de inmediato, lo que obligaría a tramitar ante la Embajada.

No tomar las precauciones necesarias implica el riesgo de repetir el trámite completo, lidiar con la alta demanda y someterse otra vez a estrictas normas migratorias, que en los últimos años volvieron este procedimiento aún más exigente.

Estados Unidos avanza con la suspensión y cancelación de visas americanas

Desde que Donald Trump asumió la presidencia en enero de este año, varias de sus nuevas políticas migratorias impactaron a comunidades dentro y fuera del país. Por este motivo, es necesario conocer las condiciones del visado para evitar problemas.

¿Por qué pueden cancelar mi visa?

El exfuncionario consular Brent Hanson explicó que cualquier persona que llegue a Estados Unidos está sujeta a una evaluación por parte de las autoridades migratorias. Incluso con visa válida, un viajero puede ser rechazado al entrar y posteriormente deportado.

Al llegar a los aeropuertos estadounidenses, los visitantes deben superar controles de seguridad e inmigración. En esta revisión, los oficiales determinan si el viajero cumple con los requisitos para ingresar legalmente.

Entre los motivos más comunes para suspender o cancelar una visa se encuentran:

Viajar con demasiada frecuencia a Estados Unidos.

Permanecer en el país más tiempo del permitido.

No mostrar una conducta que corresponda al propósito declarado del viaje (por ejemplo, actuar de forma incompatible con un perfil turístico).

¿Por qué se cancelaría una visa?

Otras razones que pueden llevar a la cancelación de la visa son las siguientes:

Exceder el tiempo de estadía autorizado.

Proporcionar datos falsos a oficiales de aduanas o protección fronteriza.

Usar la visa para fines distintos a los permitidos.

Cometer delitos dentro del territorio estadounidense.

No reportar la pérdida o robo de la visa.

Intentar ingresar objetos prohibidos como armas, drogas o explosivos, o no declarar más de 10,000 dólares en efectivo.

Hacerse pasar por ciudadano estadounidense o prestar la visa a alguien más.

Utilizar una visa de turista para trabajar o realizar actividades comerciales.

Ayudar a otras personas a ingresar ilegalmente al país.

Estudiar sin tener la visa correspondiente.

Inscribir a hijos en escuelas sin el estatus migratorio adecuado.

Tener multas de tránsito pendientes.

Contar con procesos legales abiertos en cortes estatales, locales o federales.

Haber sido deportado anteriormente.