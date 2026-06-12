Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Australia pueden prohibirte ingresar y cancelan tu visa por un objeto que millones llevan en la valija

Estados Unidos, Canadá, Australia y Reino Unido endurecieron sus controles fronterizos y advirtieron que ciertas conductas de los viajeros pueden derivar en prohibiciones de reingreso de varios años.

Entre los motivos más frecuentes figuran el incumplimiento de los nuevos sistemas de autorización electrónica, las declaraciones falsas en los formularios de ingreso y la permanencia más allá del tiempo autorizado.

Es oficial | Esto es lo que puede dejarte vetado durante años de Estados Unidos, Canadá, Australia y Reino Unido

Viajar con todos los documentos en regla ya no garantiza el ingreso. Estados Unidos, Canadá, Australia y Reino Unido endurecieron sus controles migratorios y pueden prohibir la entrada durante años a quienes incumplan determinadas normas.

Las autoridades de estos países coinciden en varios motivos que pueden derivar en un veto migratorio: mentir en formularios, presentar documentación falsa, haber trabajado ilegalmente en viajes anteriores, permanecer más tiempo del autorizado o contar con antecedentes penales.

En Australia, las sanciones más severas recaen sobre quienes proporcionan información falsa o incumplen las condiciones de su visa. Reino Unido, por su parte, exige además la Autorización Electrónica de Viaje (ETA), sin la cual muchos pasajeros ni siquiera pueden abordar su vuelo.

Estados Unidos mantiene restricciones para quienes cometieron infracciones migratorias, incurrieron en fraude o representan un riesgo para la seguridad nacional. Canadá también aplica fuertes sanciones por falsedad documental y puede declarar inadmisible a un extranjero durante varios años.

Además de los antecedentes migratorios, las autoridades fronterizas pueden negar el ingreso si consideran que el viajero no puede demostrar fondos suficientes, no justifica correctamente el motivo de su visita o genera sospechas sobre una posible permanencia irregular.

Por eso, expertos recomiendan revisar cuidadosamente todos los requisitos antes de viajar: un error en la solicitud, una omisión o una infracción previa pueden terminar en una prohibición de ingreso que se extienda durante años.

Los cuatro países reforzaron sus sistemas de control fronterizo y pueden negar el ingreso o aplicar vetos migratorios prolongados a quienes incumplan las normas. Fuente: Canva

Qué deben tener en cuenta los viajeros antes de ir a Australia, Estados Unidos, Canada y Reino Unido

Quienes planeen viajar a Australia, Estados Unidos, Canadá o Reino Unido deben prestar especial atención a las normas migratorias, ya que estos países aplican controles estrictos y pueden negar el ingreso incluso a personas que cuentan con visa o autorización aprobada.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

No proporcionar información falsa en formularios o entrevistas migratorias.

Respetar el tiempo de permanencia autorizado y no exceder la estadía.

Llevar documentación que respalde el viaje, como reservas, pasajes de regreso y comprobantes de fondos.

No trabajar ni estudiar sin el permiso correspondiente.

Declarar correctamente alimentos, medicamentos y otros productos sujetos a control, especialmente en Australia.

Verificar que no existan antecedentes migratorios o legales que puedan afectar el ingreso.