Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Australia pueden prohibirte ingresar y cancelan tu visa por un objeto que millones llevan en la valija

Planificar un viaje internacional a destinos como Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido o Australia suele incluir la revisión de pasaportes, visados y reservas de hotel. Sin embargo, existe un factor crítico que millones de viajeros pasan por alto y que puede arruinar las vacaciones antes de salir del aeropuerto: el contenido de la valija.

Objetos de uso cotidiano, que parecen inofensivos y que transportan millones de personas a diario, están regulados por estrictas leyes de bioseguridad y control de aduanas que facultan a las autoridades para denegar el ingreso al país.

Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Australia pueden prohibirte ingresar y cancelan tu visa por un objeto que millones llevan en la valija Shutterstock

¿Por qué motivo Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Australia pueden prohibirte la entrada al país?

Uno de los errores más frecuentes es asumir que los medicamentos de venta libre o recetados de manera habitual son legales en todo el mundo. Agencias como la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. (CBP) y la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) estipulan límites severos. Las normativas oficiales permiten, por lo general, un suministro máximo de 90 días para uso personal.

El problema real surge con sustancias que en el país de origen son comunes, pero que en el Reino Unido, Canadá o Australia se clasifican como drogas controladas o narcóticos. Esto incluye ciertos ansiolíticos, pastillas para dormir, tratamientos para el TDAH o jarabes para la tos con codeína.

Para evitar sanciones, las autoridades de estos cuatro países exigen que las medicinas se transporten rigurosamente en su envase original, con la etiqueta de la farmacia visible y acompañadas de una receta médica detallada (preferentemente traducida al inglés) que justifique su uso.

Los motivos por los que no pueden ingresar ciertos elementos a estos cuatro países

El aislamiento geográfico de Australia y los ecosistemas protegidos de Norteamérica han llevado al Departamento de Agricultura, Pesca y Silvicultura de Australia (DAFF) y a la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá (CBSA) a implementar controles biológicos implacables.

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Un simple snack olvidado, una manzana guardada del servicio de a bordo del avión, embutidos envasados al vacío o productos lácteos pueden ser catalogados como contrabando si no se notifican formalmente.

El riesgo de introducir plagas microscópicas o enfermedades como la fiebre aftosa hace que los productos frescos, cárnicos y semillas estén prohibidos. Las normativas británicas y estadounidenses aplican sanciones financieras severas a quienes omitan declarar cualquier tipo de alimento al momento de aterrizar.

Un aspecto clave que revisan en Canadá y Australia

Otro objeto común en las maletas de millones de turistas es el calzado deportivo o el equipo de campamento. Las autoridades aduaneras, especialmente en Australia y Canadá, inspeccionan minuciosamente las suelas de zapatillas de senderismo, palos de golf o estacas de carpas.

Si estos elementos conservan restos de tierra, barro o pasto de otros países, constituyen un peligro fitosanitario. La presencia de partículas orgánicas no verificadas puede derivar en la desinfección forzosa, la destrucción del calzado o multas inmediatas.

Recomendaciones para evitar inconvenientes

Para evitar que se impida el ingreso y se proceda a la expulsión del territorio nacional, la regla oficial es absoluta: declarar todo en los formularios de arribo. Marcar la casilla correspondiente permite que un agente aduanero evalúe el objeto.