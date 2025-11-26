Es fundamental tener en cuenta que existen ciertas restricciones en el proceso de renovación de los pasaportes.

Desde mayo de este año, en Estados Unidos es obligatorio presentar la nueva identificación Real ID para abordar vuelos domésticos y acceder a instalaciones federales. En caso de no poseer este documento, los ciudadanos y residentes tienen la alternativa de presentar el pasaporte.

Es fundamental tener en cuenta que existen ciertas restricciones en el proceso de renovación de los pasaportes. Si los requisitos establecidos no se cumplen, los estadounidenses pueden enfrentar demoras, rechazos o incluso la obligación de realizar el trámite completo de nuevo desde cero para obtener este documento esencial.

Importante: quienes no podrán renovar su pasaporte

Las condiciones bajo las que es necesario presentar el pasaporte anterior para proceder con su renovación están claramente establecidas en el sitio web oficial del Gobierno de Estados Unidos. Aquellos individuos que se encuentren en las siguientes circunstancias no podrán continuar con el proceso de renovación:

El pasaporte está dañado, o el titular no posee el documento físico debido a que se perdió o fue robado.

El pasaporte fue emitido cuando la persona era menor de 16 años.

El pasaporte fue emitido hace 15 años o más.

El pasaporte no refleja un nombre legal actual y la persona no dispone de ningún documento que valide este cambio de nombre.

Estos documentos podrían ser rechazados. Fuente: narrativas-spin-us

¿Cuáles son los pasos para obtener un nuevo pasaporte en Estados Unidos sin renovar el actual?

Los ciudadanos o residentes de Estados Unidos que posean un pasaporte vencido y no cumplan con los requisitos para su renovación directa deberán iniciar el trámite completo desde el principio. A continuación, se describen los pasos a seguir:

1. Completa el formulario DS-11

Este es el formulario requerido para solicitar un pasaporte por primera vez.

Puedes completarlo en línea e imprimirlo o llenarlo a mano utilizando tinta negra.

Importante: No firmes el formulario hasta que estés frente al agente autorizado.

2. Reúne los documentos necesarios

Prueba de ciudadanía: puede ser tu certificado de nacimiento estadounidense, certificado de naturalización o informe consular de nacimiento en el extranjero.

Identificación válida: licencia de conducir, identificación militar o de gobierno, o identificación tribal.

Fotocopia de la identificación: una copia clara de la parte frontal y trasera de tu ID.

Foto de pasaporte: reciente (últimos 6 meses), tamaño 2x2 pulgadas, fondo blanco, expresión neutra.

3. Paga la tarifa

Primer pasaporte (libro): aproximadamente USD 130 (más USD 35 de tarifa de aceptación).

Puedes realizar el pago mediante cheque personal, giro postal o tarjeta (dependiendo del lugar).

4. Presenta tu solicitud en persona

Es necesario acudir a un centro de aceptación autorizado: oficinas de correos, bibliotecas o agencias gubernamentales locales.

Consulta el sitio web del Gobierno para localizar tu oficina más cercana.

5. Espera la entrega