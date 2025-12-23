En una decisión que impacta a millones de aspirantes en todo el mundo, el presidente Donald Trump ordenó la suspensión inmediata del Programa de Visas de Diversidad, conocido popularmente como la “Lotería de Green Cards”.

Esta medida elimina una de las vías más accesibles para obtener la residencia permanente en Estados Unidos, cerrando las puertas a decenas de miles de personas que soñaban con establecerse legalmente en el país.

La orden ejecutiva se produjo tras revelarse que el responsable de los tiroteos en la Universidad de Brown y el MIT había obtenido su residencia permanente a través de este programa en 2017. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, fue tajante al anunciar la medida: “ Por orden del presidente Donald Trump, estoy ordenando de inmediato al USCIS que pause el programa para garantizar que ningún otro estadounidense se vea perjudicado ”.

Donald Trump ordena la suspensión inmediata de la Lotería de Visas tras tiroteos en universidades. Fuente: Shutterstock.

El programa que regalaba 50,000 residencias por año desaparece sin previo aviso

El Programa de Visas de Diversidad fue creado por el Congreso en la década de 1990 con el objetivo de diversificar el flujo migratorio hacia Estados Unidos. Cada año, el gobierno sorteaba hasta 50,000 residencias permanentes (Green Cards) entre ciudadanos de países con bajas tasas de emigración al territorio estadounidense.

Lo que hacía tan atractivo a este programa era su simplicidad: los requisitos eran mínimos. Bastaba con contar con educación secundaria completa o experiencia laboral básica de por lo menos dos años para participar en el sorteo. No se necesitaba patrocinador, inversión económica millonaria ni vínculos familiares en Estados Unidos.

La demanda era brutal. Solo en la convocatoria 2025, cerca de 20 millones de personas de todo el mundo participaron con la esperanza de ser seleccionadas. Para muchos, esta lotería representaba la única oportunidad realista de emigrar legalmente a Estados Unidos y construir una nueva vida.

Tragedia universitaria desencadena el fin de un sueño para millones

El detonante de esta decisión presidencial fue la identificación de Claudio Neves Valente, ciudadano portugués de 48 años, como el autor de los tiroteos que dejaron tres muertos y nueve heridos en prestigiosas instituciones académicas de la costa este. Las autoridades confirmaron que Valente, quien fue encontrado muerto posteriormente, había ingresado inicialmente como estudiante en el año 2000, pero consolidó su estatus migratorio en 2017 al ganar la Lotería de Visas.

La suspensión es inmediata y sin fecha de reanudación, lo que significa que las más de 131,000 personas preseleccionadas para continuar con sus trámites enfrentan ahora un futuro incierto. Muchos ya habían invertido tiempo y recursos en preparar documentación y pasar exámenes médicos.

Millones de aspirantes enfrentan un futuro incierto con el fin del programa de Green Cards. Fuente: Shutterstock.

¿Qué alternativas quedan para obtener la residencia estadounidense?

Con la eliminación de la Lotería de Visas, las opciones para obtener la residencia permanente en Estados Unidos se reducen considerablemente y se vuelven mucho más restrictivas. Las vías que permanecen disponibles incluyen:

Reunificación familiar. Requiere tener un familiar directo (cónyuge, padre, hijo mayor de 21 años o hermano) que sea ciudadano estadounidense o residente permanente dispuesto a patrocinar la solicitud. Los tiempos de espera pueden extenderse varios años.