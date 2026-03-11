El Congreso de México rechazó una reforma electoral propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum, lo que supone la primera gran derrota legislativa de la líder izquierdista e intensifica la fricción dentro de la coalición gobernante. La Cámara de Diputados votó el miércoles (marzo 11) a favor del proyecto de ley por 259 votos a favor y 234 en contra, sin alcanzar la mayoría de dos tercios necesaria para aprobar una reforma constitucional. Con ello se habría recortado la financiación pública a los partidos políticos y a las autoridades electorales en un 25% y reducido el número de escaños en el Senado. La reforma fue la última de una serie de cambios constitucionales sustanciales impulsados por el predecesor y mentor de Sheinbaum, Andrés Manuel López Obrador. El expresidente argumentó que las instituciones mexicanas debían reformarse para erradicar la corrupción y atender las necesidades de la ciudadanía. Los críticos argumentan que los cambios, incluyendo un esfuerzo exitoso para reemplazar todo el poder judicial con jueces electos, están diseñados para cimentar el poder del gobernante movimiento Morena y recrear el gobierno de partido único que dominó México durante siete décadas hasta 2000. Legisladores de dos fuerzas minoritarias, normalmente aliadas de Morena, rechazaron la reforma electoral. El Partido del Trabajo y el Partido Verde argumentaron que sus medidas, como la eliminación de un sistema de listas de candidatos utilizado para elegir a algunos legisladores mediante representación proporcional, perjudicarían a los partidos minoritarios. “Siempre nos hemos opuesto a la formación de un partido único”, declaró el portavoz del PT, Reginaldo Sandoval, durante el debate. “Este no es el camino que nos llevará a una mayor democracia”. La iniciativa de Sheinbaum era una versión significativamente reducida de las reformas electorales que López Obrador propuso y no logró impulsar en el Congreso durante su sexenio de 2018-2024. El fracaso en su aprobación “indica turbulencia dentro de la coalición gobernante”, dijo Edmundo Sandoval, director asociado de la consultora Control Risks, con sede en Ciudad de México. “Esto inicia la batalla de cara a las elecciones intermedias de 2027”. Sin embargo, la derrota en el Congreso podría no herir a Sheinbaum en el largo plazo. La presidenta declaró la semana pasada que tenía un “Plan B” si la reforma fracasaba. Los analistas indicaron que probablemente propondría cambios más técnicos al sistema político que no requirieran una mayoría de dos tercios. Morena ostenta el 51% de los escaños del Congreso. “Ella todavía puede encontrar maneras de beneficiar a su partido, aunque estará algo limitada por la constitución”, dijo Carlos Ramírez, socio de la consultora mexicana Integralia. Las encuestas sugieren que el enfoque del proyecto de ley en recortar la financiación a partidos, funcionarios electorales y campañas fue popular, con más del 80 por ciento de los encuestados aprobando sus medidas principales en una encuesta realizada por el investigador Enkoll para el periódico español El País y medios locales. El vocero de Morena, Ricardo Monreal, dijo durante el debate que Sheinbaum había hecho un “compromiso con el pueblo” para reformar las elecciones y que “las ideas que nacen en el pueblo terminan convirtiéndose en ley tarde o temprano”. Analistas dijeron que Sheinbaum intentaría utilizar la derrota a su favor en las elecciones intermedias, así como en una batalla interna con facciones de línea dura dentro de Morena. “Esto le permite presentarse como alguien del lado del pueblo, lo que podría ser un activo político” dentro del movimiento populista Morena, dijo Sandoval.