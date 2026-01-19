Los clientes de instituciones financieras en México deberán prepararse para un cierre de bancos extendido a principios de febrero. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores anunció que las sucursales permanecerán cerradas por tres días seguidos, combinando el fin de semana habitual con un día feriado oficial.

Esta suspensión temporal de servicios presenciales no debe generar alarma entre los usuarios, ya que responde al calendario oficial de días inhábiles y no a problemas operativos o crisis financiera. La medida busca sólo conmemorar un acontecimiento histórico fundamental para el país, ajustándose a la normativa laboral vigente.

Tres días sin atención en ventanilla: fechas exactas del cierre de bancos

Las instituciones financieras suspenderán operaciones presenciales desde el sábado 31 de enero hasta el lunes 2 de febrero de 2026. Este último día corresponde al feriado oficial por el Aniversario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , cuya fecha real es el 5 de febrero, pero se traslada al primer lunes del mes según disposiciones administrativas.

La reapertura de sucursales está programada para el martes 3 de febrero, cuando se retomarán las actividades normales. Durante este periodo, los usuarios no podrán realizar trámites que requieran atención personalizada como apertura de cuentas bancarias, aclaraciones presenciales o gestiones administrativas complejas.

Las sucursales bancarias en México permanecerán cerradas del sábado 31 de enero al lunes 2 de febrero por el feriado constitucional; la atención en ventanilla se retomará el martes 3. Fuente: Shutterstock.

Cajeros automáticos y banca digital: los servicios que seguirán funcionando

A pesar del cierre de sucursales físicas, los usuarios mantendrán acceso a servicios esenciales a través de canales alternos. Los cajeros automáticos operarán sin interrupciones, permitiendo retiros de efectivo, consultas de saldo y operaciones básicas durante los tres días.

Las plataformas digitales, aplicaciones móviles y servicios en línea continuarán disponibles para realizar transferencias, pagos de servicios y consultas de movimientos. Sin embargo, es importante considerar que algunas transferencias entre diferentes bancos podrían reflejarse hasta el siguiente día hábil, dependiendo del horario de ejecución y los sistemas de compensación interbancaria.

Recomendaciones para evitar contratiempos financieros durante el cierre

Los expertos sugieren anticipar cualquier operación importante que requiera atención presencial o que tenga plazos límite durante esos días. Quienes necesiten realizar depósitos en efectivo, tramitar aclaraciones o gestiones que solo se resuelven en ventanilla deberán hacerlo antes del viernes 30 de enero.

Para pagos urgentes o transferencias críticas, se recomienda ejecutarlas con al menos un día de anticipación, considerando que el procesamiento podría demorarse.

Banco Azteca representa la única excepción a este cierre masivo, ya que mantiene operaciones los 365 días del año, aunque las transacciones hacia otras instituciones podrían experimentar retrasos en su aplicación.