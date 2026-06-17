El año 2026 se presenta con nuevas directrices en ámbitos ambientales y de movilidad.

Una de las noticias más significativas para los automovilistas es la ratificación de que ciertos segmentos de la población podrán acceder a la verificación vehicular sin costo alguno, eliminando así la tarifa del holograma y de la prueba de emisiones.

Esta iniciativa tiene como objetivo fomentar el cumplimiento de las normativas ambientales, sin comprometer el bienestar económico de los sectores más desfavorecidos.

A pesar de que el programa de verificación es mandatorio para la circulación, las autoridades han implementado esquemas de exención que buscan asegurar que todos los vehículos mantengan sus emisiones controladas.

Cuál es el calendario de verificación vehicular en 2026 Sedema

Quiénes son elegibles para la verificación vehicular gratuita

El acceso a la verificación gratuita no es de carácter universal, sino que se orienta a grupos específicos de conductores.

Los principales beneficiarios son las personas con discapacidad y los adultos mayores que posean su credencial vigente de instituciones como el INAPAM, siempre que el vehículo esté registrado a su nombre.

Por otra parte, los propietarios de vehículos eléctricos e híbridos mantienen su condición de exención de pago.

Al ser clasificados como vehículos de cero o bajas emisiones, estos conductores no solo tienen acceso al trámite de forma gratuita, sino que también se encuentran exentos de las restricciones de circulación en días de alta contingencia ambiental.

Calendario de verificación vehicular para el segundo semestre de 2025. Fuente: Gobierno de México.

Alcance de la verificación y cómo obtenerla

El proceso de verificación vehicular se lleva a cabo mediante una inspección técnica meticulosa.

Este proceso incluye la cuantificación de emisiones contaminantes (monóxido de carbono, hidrocarburos y óxidos de nitrógeno) y una verificación físico-mecánica breve para garantizar que el motor y el sistema de escape operen de forma eficiente.

Al obtener la aprobación de la prueba, el conductor es provisto del distintivo u holograma pertinente, el cual acredita que el vehículo satisface las normativas oficiales.

Para aquellos beneficiarios de la exención, el sistema implementa el descuento del 100% de manera automatizada al momento de concertar la cita en el portal oficial del estado correspondiente.

¿Cuándo verificar tu vehículo?

Las autoridades han enfatizado que el beneficio de gratuidad se limita exclusivamente al periodo correspondiente según el calendario.

Si el propietario decide realizar la verificación de manera extemporánea, perderá el subsidio y estará obligado a abonar la multa pertinente por incumplimiento.

Se recomienda llevar a cabo una afinación del motor previamente, con el fin de garantizar que el vehículo cumpla con los requisitos en el primer intento.

A pesar de que el trámite sea gratuito para estos grupos, una prueba no aprobada conlleva el gasto de una segunda vuelta y resulta en la pérdida de tiempo en los verificentros autorizados.

Para que los interesados puedan beneficiarse, es obligatorio presentar la documentación original que certifique la condición de adulto mayor o discapacidad, además de la tarjeta de circulación vigente del año 2026.

Este programa también ofrece beneficios a organizaciones de la sociedad civil y vehículos dedicados a servicios de emergencia.

El propósito es que las unidades encargadas de prestar servicios sociales esenciales no interrumpan sus operaciones por falta de recursos destinados a los trámites de control ambiental.

Es esencial que los conductores revisen el calendario alineado con el último dígito de sus placas, que es el siguiente: