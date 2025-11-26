El sistema de jubilación mexicano se encuentra en proceso de importantes modificaciones que impactarán las normativas bajo las cuales los trabajadores podrán acceder a su pensión de retiro.

Estos cambios son necesarios para que la Seguridad Social adapte el sistema de pensiones y las ayudas económicas a los trabajadores, quienes deberán cumplir con un mínimo de años cotizados y una edad específica para poder retirarse de la vida laboral.

Tradicionalmente, se establecía en los 65 años la edad mínima para el retiro ordinario; sin embargo, esta cifra se ajustará al alza en un futuro cercano.

Incremento de la edad de jubilación a partir de este momento

La modificación central para 2025 implica un nuevo incremento en la edad de jubilación ordinaria, que subirá dos meses respecto a 2024. Por lo tanto, los trabajadores con menos de 38 años y tres meses de cotización se verán obligados a esperar hasta los 66 años y ocho meses para poder retirarse.

Nuevas normas de jubilación bajo Claudia Sheinbaum: qué sucederá con la edad de retiro

Por el contrario, aquellos que logren acumular 38 años y tres meses o más de cotización mantendrán la posibilidad de jubilarse a los 65 años. Esta diferenciación busca incentivar la permanencia en el mercado laboral y ajustar los beneficios según la trayectoria de cotización del trabajador.

Condiciones para la jubilación en México

En México, el tipo de pensión está determinado por el sector laboral en el que se haya desempeñado el trabajador.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es el encargado de gestionar las pensiones de los trabajadores del sector privado. Existen dos regímenes principales: