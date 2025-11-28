En lo profundo de Michoacán existe un pueblo mágico donde la Navidad nunca se apaga y cada día revive su encanto. Entre montes cubiertos de bosques, Tlalpujahua nace como un escenario digno del Polo Norte.

Sus calles empedradas, llenas de talleres artesanales y esferas de vidrio soplado, envuelven al visitante en un ambiente festivo permanente de Navidad. Aquí, el espíritu navideño rebosa color, tradición y creatividad durante todo el año.

Un santuario navideño entre montes y bosques. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Entre reliquias virreinales, casonas históricas y un legado minero que se niega a desaparecer, el pueblo ofrece una atmósfera irresistible. Tlalpujahua demuestra que la magia puede brotar incluso en la tierra más bofa y antigua.

A 2,600 metros de altitud, el pueblo vive entre pinos y abetos que lo envuelven en frescura y silencio. Su clima templado y su paisaje montañoso refuerzan la sensación de estar en un refugio invernal.

Durante la primavera, los visitantes presencian el espectáculo de la mariposa monarca que tiñe los bosques de tonos naranjas y negros. Este fenómeno convierte al lugar en una postal viva difícil de olvidar.

Para quienes buscan aventura, el Parque Nacional Rayón y la presa Brockman ofrecen campismo, canotaje, pesca y senderismo. Cada rincón invita a disfrutar la naturaleza mientras el aire frío acentúa la sensación navideña del pueblo.

Historia, tradición y un espíritu navideño que nunca termina

El nombre Tlalpujahua proviene del náhuatl y alude a la tierra esponjosa que caracteriza la región. Desde tiempos prehispánicos hasta su auge minero, el pueblo ha resistido tragedias y renacido con extraordinaria tenacidad.

Hoy, su arquitectura virreinal, sus museos y su legado artesanal mantienen vivo su esplendor. Esferas, arte plumario, textiles y cerámica convierten al pueblo en un taller navideño permanente donde la creatividad nunca descansa.

Tlalpujahua, entre bosques y encanto artesanal. Fuente: Gobierno de México.

Cada año, la Feria de la Esfera y otras festividades enaltecen la identidad local y atraen visitantes de todo México. Aunque no esté en el Polo Norte, Tlalpujahua se consolida como hogar de Papá Noel.