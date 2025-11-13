Confirman fechas de vacaciones en 2025: serán menos de un mes para preescolar, primaria y secundaria.

El cierre de año 2025 se aproxima y, con ello, aumenta la búsqueda de información sobre el receso escolar para la planeación familiar. La Secretaría de Educación Pública (SEP) ha emitido el Calendario Escolar 2025-2026 , con el detalle oficial del periodo de vacaciones de invierno para la educación básica en escuelas públicas y privadas de todo el país.

Esta confirmación no solo establece las fechas de descanso, sino que también determina la estructura completa del ciclo, incluyendo actividades para el personal docente antes y después del receso invernal. Madres, padres y tutores ahora cuentan con la certeza de las fechas para organizar las actividades y el tiempo en familia durante este esperado receso.

Cuándo serán las vacaciones de invierno en 2025 para todo el país

La SEP confirmó que las vacaciones de invierno se llevarán a cabo desde el 22 de diciembre de 2025 hasta el 6 de enero de 2026. Este calendario federal aplica rigurosamente a todas las instituciones incorporadas al Sistema Educativo Nacional, lo que asegura una organización homogénea a nivel nacional para el disfrute de las vacaciones escolares.

El ciclo escolar 2025-2026 dio inicio el 1 de septiembre de 2025 y concluirá el 15 de julio de 2026. Para la educación básica se han establecido 185 días efectivos de clase, mientras que las escuelas Normales y de formación docente cumplirán 190 días.

Cuándo será el próximo receso escolar: vacaciones de Semana Santa y feriados

Además de las vacaciones de invierno, el calendario contempla el receso de Semana Santa, del 30 de marzo al 10 de abril de 2026. Es clave que los planteles organicen su programación interna, incluyendo los días de suspensión oficial como:

16 de septiembre 2025

17 de noviembre 2025

25 de diciembre 2025

1 de enero 2026

2 de febrero 2026

16 de marzo 2026

1 de mayo 2026

5 de mayo 2026

15 de mayo 2026

Otros días de suspensión de clases para alumnos de preescolar, primaria y secundaria

Dentro de la programación oficial, destacan actividades fundamentales para la formación y administración. Durante el ciclo, se llevarán a cabo ocho sesiones ordinarias de CTE -todos los últimos viernes de cada mes- y los talleres intensivos de enero de 2026 post-vacacional.

La SEP compartió el calendario oficial de clases del ciclo 2025-2026.

Otras fechas cruciales incluyen los tres periodos de registro de calificaciones y las preinscripciones 2026-2027 que se efectuarán del 3 al 13 de febrero de 2026. Estos eventos son vitales para la planeación y la gestión educativa.