Los alumnos de preescolar, primaria y secundaria están próximos a tener uno de los feriados más largos del año previos a las vacaciones de invierno y a las celebraciones de diciembre.
El próximo viernes 14 de noviembre los alumnos disfrutarán de un día libre debido al “Registro de calificaciones” que está estipulado en el Calendario Escolar; con esto, los docentes, prefectores, rectores, personal administrativo y de limpieza, deberán asistir a las aulas para cumplir con los deberes de la agenda del año.
Feriado XXL para alumnos bajo la SEP
Al día libre de los alumnos de preescolar, primaria y secundaria que estudian en colegios y escuelas públicas y que dependen de la Secretaría de Educación Pública, SEP, se le suma el feriado nacional del lunes 17 de noviembre que se lleva a cabo por la conmemoración de 20 de noviembre, por el día de la Revolución Mexicana.
Serán entonces lo alumnos quienes disfrutarán de un feriado puente XXL, uniendo el viernes 14 y el lunes 17 de noviembre.
La SEP anunció nuevos cambios claves para todos
En un boletín express, la SEP dio a conocer un resumen de los diferentes puntos que la Secretaría, a cargo del titular Mario Delgado, lograron en los últimos meses.
- Regresan a clases 182 mil estudiantes de planteles afectados por lluvias. El Marco Curricular Común garantiza el acceso de más estudiantes al bachillerato.
- El 94.7 por ciento de los jóvenes de la Zona Metropolitana del Valle de México estudia el bachillerato en el plantel de su elección.
- El mvm_oficialsep participó en la Noche de Museos. Reconocemos a la comunidad afrodescendiente en MujeresEnLaHistoria.
- 3 mil 844 mexicanos que viven en el extranjero reciben servicios de alfabetización a través del INEAmx.