Los alumnos de preescolar, primaria y secundaria están próximos a tener uno de los feriados más largos del año previos a las vacaciones de invierno y a las celebraciones de diciembre.

El próximo viernes 14 de noviembre los alumnos disfrutarán de un día libre debido al “Registro de calificaciones” que está estipulado en el Calendario Escolar; con esto, los docentes, prefectores, rectores, personal administrativo y de limpieza, deberán asistir a las aulas para cumplir con los deberes de la agenda del año.

Al día libre de los alumnos de preescolar, primaria y secundaria que estudian en colegios y escuelas públicas y que dependen de la Secretaría de Educación Pública, SEP, se le suma el feriado nacional del lunes 17 de noviembre que se lleva a cabo por la conmemoración de 20 de noviembre, por el día de la Revolución Mexicana.

Serán entonces lo alumnos quienes disfrutarán de un feriado puente XXL, uniendo el viernes 14 y el lunes 17 de noviembre.

La SEP anunció nuevos cambios claves para todos

En un boletín express, la SEP dio a conocer un resumen de los diferentes puntos que la Secretaría, a cargo del titular Mario Delgado, lograron en los últimos meses.

⏯️ #SEPInforma

🟢 Presentamos la plataforma #SaberesMX

🟢 Realizamos la Jornada Nacional por la Paz y contra las Adicciones

🟢 Fortalecemos el bienestar integral de estudiantes con la estrategia #ViveSaludableViveFeliz

🟢 El @mvm_oficialsep enaltece la obra de #MaríaIzquierdo

🟢… pic.twitter.com/XHm158XkOI — SEP México (@SEP_mx) November 10, 2025