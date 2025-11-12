La segunda semana de noviembre transcurre con altas expectativas en medio de uno de los eventos comerciales más esperados del mes: el Buen Fin 2025.

Esta campaña comercial que se desarrollará desde el jueves 13 al lunes 17 de noviembre, permitirá a los habitantes del país acceder a descuentos, promociones y facilidades de pago en miles de productos que ofrezcan las tiendas participantes.

En la lista de beneficios que se podrán obtener durante estas fechas se destacan tanto la participación para el Sorteo del Buen Fin, en el que se entregarán premios superiores a los 200,000 pesos, y pagos en mensualidades, como los que ofrece BBVA México. Checa todos los detalles al respecto.

¿Cuál es el beneficio que dará BBVA México para quienes compren durante el Buen Fin?

Uno de los bancos del país que permitirá a los consumidores acceder a ventajas exclusivas en materia de ahorro es BBVA México.

El Sorteo del Buen Fin 2025 permitirá participar por grandes premios. (Foto: Archivo).

A través de su sitio web oficial, la entidad bancaria confirmó que quienes realicen compras durante estas fechas podrán trasladar el pago desde noviembre a marzo de 2026. Para ello, necesitarán cumplir con una serie de requisitos, como inscribirse al beneficio de diferimiento de compras.

Esta función se podrá activar desde la App BBVA Mx a través de notificaciones recibidas en el móvil, el buzón de mensajes o la sección de Puntos y Promociones previo al Buen Fin, del 4 al 12 de noviembre, y posterior al evento, del 18 de noviembre al 9 de diciembre de 2025.

Esta ventaja económica permitirá comenzar a pagar en marzo de 2026 a tres meses sin intereses (MSI) las compras en una sola exhibición superiores a 3,500 pesos realizadas en cualquier comercio nacional. Dicha promoción especial aplica al comprar con tarjetas de crédito físicas o digitales.

¿Qué otros beneficios ofrece el evento de El Buen Fin?

Además de promociones bancarias que permiten pagar a meses sin intereses, los ciudadanos del territorio azteca que realicen una compra mínima de 250 pesos durante el evento de el Buen Fin 2025 podrán participar del Sorteo del Buen Fin.

El mismo se encuentra programado para el 5 de diciembre y premia no sólo a mexicanos que realicen compras durante el evento, sino también a quienes inscriban sus comercios.

Particularmente para quienes realicen una compra mínima de 250 pesos, tendrán la posibilidad de participar por hasta 400 millones de pesos en premios, con un sorteo mayor de 250 mil pesos y 321,260 premios que van desde 500 hasta 20 mil pesos.

Los tarjetahabientes que resulten ganadores recibirán un depósito directo a la tarjeta con la que realizaron la compra.