Con el cierre de 2025, miles de conductores en la Ciudad de México enfrentan una realidad que muchos desconocen: su licencia de conducir permanente puede ser cancelada de forma definitiva.

Aunque este documento se reactivó como un beneficio que elimina la necesidad de renovaciones futuras, también representa una responsabilidad mayor que puede terminar en la suspensión inmediata del derecho a manejar.

La Secretaría de Movilidad (SEMOVI) extendió hasta el 31 de diciembre de 2026 el plazo para tramitar la licencia de conducir permanente, con un costo de 1,500 pesos y la aprobación de un examen teórico. Sin embargo, obtenerla no garantiza conservarla para siempre.

La Ley de Movilidad contempla seis conductas graves —como manejar ebrio de forma reiterada, conducir bajo drogas o causar lesiones por negligencia— que derivan en la cancelación definitiva de la licencia permanente. Fuente: Shutterstock.

Las 6 infracciones que te quitarán tu licencia de conducir permanente para siempre

La licencia de conducir permanente puede ser revocada de manera definitiva si el conductor comete alguna de estas faltas graves establecidas en la Ley de Movilidad:

Causar lesiones a terceros por negligencia, impericia o irresponsabilidad al volante

Presentar información falsa o documentos alterados durante el trámite de obtención

Acumular dos sanciones que hayan resultado en suspensión previa de la licencia

Conducir bajo los efectos de estupefacientes o drogas

Ser sancionado tres veces por manejar en estado de ebriedad en un periodo mayor a tres años

Ser sancionado dos veces por conducir ebrio dentro del mismo año

Si te cancelan la licencia de conducir permanente, nunca podrás recuperarla

A diferencia de las licencias de conducir temporales, la cancelación de este documento es irreversible.

Los conductores que pierdan este documento por alguna de las causales mencionadas quedarán permanentemente inhabilitados para solicitar una nueva licencia de conducir permanente.

El gobierno capitalino confirmó que el trámite estará disponible hasta el 31 de diciembre de 2026, con examen teórico obligatorio y un costo de 1,500 pesos; después de esa fecha, el beneficio dejará de existir. Fuente: Shutterstock.

Último año para tramitar la licencia permanente: vence en diciembre de 2026

La jefa de Gobierno Clara Brugada confirmó que los habitantes de la CDMX tendrán una última oportunidad para obtener su licencia permanente. El plazo, que originalmente vencía en 2025, se extendió un año más y finalizará definitivamente el 31 de diciembre de 2026.

Para 2026 se prevé la expedición de un millón de licencias permanentes. Los requisitos incluyen aprobar un examen teórico sobre seguridad vial, señalización y normas de tránsito, además de realizar el pago de 1,500 pesos.

Este documento, suspendido desde 2007 y reactivado recientemente, representa una oportunidad única que no se repetirá una vez vencido el plazo.

¿La licencia de conducir permanente aplica para motocicletas?

En la Ciudad de México sí existe una licencia permanente que permite manejar motocicleta, pero solo aplica para las licencias emitidas entre 2001 y 2007,cuando aún no existían evaluaciones diferenciadas para motociclistas.

Las licencias de conducir permanentes actuales no autorizan conducir motos; para eso se requiere una licencia específica (A1 o A2).